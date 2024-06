El Pirineu afronta la campanya forestal d'aquest estiu amb un nou Pla Alfa i més mitjans

Aquest estiu el Pirineu comptarà amb un nou Pla Alfa i més mitjans per afrontar la campanya forestal i per reduir la probabilitat d'incendis. Segons han presentat en una trobada, enguany hi haurà més efectius, més mitjans aeris, millors centres de comandament, més capacitat estratègica i un nou Pla Alfa que permet monitorar de manera més precisa els nivells de perill i implementar millors estratègies de prevenció.

El delegat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Josep Castells Farré, ha subratllat que aquesta reunió és la representació més visible de la coordinació dels cossos de seguretat i emergències per fer front al perill que suposen els incendis al Pirineu, una coordinació que és “imprescindible”. Castells ha recordat que l’actual situació de risc d’incendis fa temps que es dibuixa, “sobretot tenint en compte la manca de gestió dels boscos, que comporta un augment de la massa forestal, i l’abandonament de les finques agrícoles”. També ha fet referència a “l’augment constant de les temperatures”, un efecte cada com més palpable del canvi climàtic. Finalment, Castells que ha insistit en les necessitats diferenciades del Pirineu pel que fa a la prevenció i la gestió d’incendis, i ha fet també una crida a la prudència de tota la població.

Per la seva banda, el cap d’Operacions de la Regió d’Emergències de Lleida, l’inspector Joan Josep Bellostas Solé, ha explicat que “aquesta campanya comença amb una mica de retard al Pirineu” gràcies a les pluges de la primavera. Tot i així, Bellostas ha recordat que ens trobem en un context de sequera acumulada important, en què la vegetació s’ha debilitat i en ocasions s’ha acabat convertint en combustible per a un possible incendi. En relació exclusivament amb la zona dels Pirineus, l’inspector ha afirmat que es tracta d’un territori en què cal tenir en compte un factor de risc doble: “És el lloc on tenim masses arbrades més contínues i més dificultats d’accés”. Entre les novetats d’enguany, Bellostas ha destacat la millora del funcionament dels centres de comandament avançat i el desplaçament d’un helicòpter bombarder de la zona de Tremp a l’Alt Urgell.

Finalment, la cap regional de l’Alt Pirineu del cos d’Agents Rurals, Anna Servent Ollé, ha posat en valor el nou Pla Alfa, que s’adapta al canvi climàtic amb la incorporació del nivell 4, per a situacions de risc extrem. El risc extrem comportarà el tancament de massissos, tres dels quals a la Regió Pirineus: el Montsec d’Ares, el Montsec de Rúbies i la zona de la Baronia de Rialb. A més, el Pla Alfa manté els límits comarcals per als nivells més baixos de risc (del 0 al 2) però estableix límits municipals per als nivells més alts de risc (3 i 4). “Això a la Regió Pirineus ens dona un cert avantatge, perquè les nostres comarques són molt variades de nord a sud”, ha dit Servent. La cap regional del cos d’Agents Rurals ha explicat també que els Pirineus són una regió que, comparativament amb la resta, té un nombre d’incendis molt més baix. Ara bé, Servent ha insistit que les causes d’aquests incendis són molt variades: naturals (llamps), cremes agrícoles, incendis intencionats, línies elèctriques, etc.

El conseller Elena, en la presentació de la Campanya Forestal a Sabadell: “Tot i que hi ha hagut pluja, no podem estar tranquils”

El dispositiu per a la Campanya Forestal 2024 per al conjunt de Catalunya va ser presentat fa dues setmanes a l’Aeroport de Sabadell. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena Garcia, va remarcar que ens trobem davant una campanya “extremadament complexa, que no és conjuntural, no és quelcom que patim de fa una setmana ni uns pocs mesos”. Elena va subratllar que “tot i que hi ha hagut pluja, no podem estar tranquils”. “És per això que posarem els recursos i mitjans a totes les necessitats que vagin sorgint”, va insistir.

Amb els registres dels primers mesos, 2024 es va situar com el tercer any més sec a Catalunya en dècades. Les pluges de la primavera, però, han frenat l’impacte de la sequera estructural a la meitat nord del país i, en concret, al Pirineu. Entre l’1 de gener i el 31 de maig d’enguany, els Bombers de la Generalitat han treballat en 1.835 incendis de vegetació a tot Catalunya, un 33,9% menys que el mateix període de l’any passat. A la Regió d’Emergències de Lleida, s’han registrat 279 incendis durant aquest mateix període (19 a l’Alt Urgell, 4 a l’Alta Ribagorça, 17 al Pallars Jussà, 8 al Pallars Sobirà). Aquesta xifra representa una reducció d’un 30,6% d'incendis a la Regió d’Emergències de Lleida respecte de l’any passat (50% respecte de 2022).

Per a aquesta Campanya Forestal, al cos de Bombers s’han reforçat les dotacions de personals i de mitjans aeris i terrestres. En concret, s’han incorporat 59 persones a la Regió d’Emergències de Lleida, que prestaran servei a diferents àrees operatives del cos. Entre altres, es traduiran en 6 ajudants d’ofici forestal addicionals a la Seu d’Urgell, 6 a Sort i 6 al Pont de Suert, i una persona per als Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF) a Tremp.

Al conjunt de la Regió de Lleida, es comptarà amb 363 bombers i bomberes funcionàries (17 al Pont de Suert, 53 a la Seu d’Urgell, 29 a Sort, 41 a Tremp) i 379 bombers i bomberes voluntàries (11 a Coll de Nargó, 1 al Pont de Suert, 4 a Espot, 13 a Esterri d’Àneu, 15 a Isona, 5 a Josa i Tuixén, 24 a la Pobla de Segur, 3 a la Seu d’Urgell, 11 a Llavorsí, 17 a Montferrer i Castellbò, 21 a Oliana, 13 a Organyà, 9 a Ribera de Cardós, 8 a Sort, 11 a Tremp).

Pel que fa als vehicles i mitjans aeris, al conjunt de Catalunya la flota aèria estarà integrada per 28 màquines i la flota terrestre, per 821 vehicles. Al Pirineu, les infraestructures de l’Aeroport Andorra – La Seu d’Urgell i l’heliport de Tírvia seran punts clau.

Tota la informació i les dades detallades es poden consultar al dossier de premsa adjunt. En el document, es fa també referència a les millores en les estructures de comandament del cos de Bombers, l’anàlisi d’incendis per part del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF), la coordinació entre cossos operatius i la prevenció de riscos laborals. A més, s’exposa la tasca duta a terme en matèria de formació continuada i manteniment d’infraestructures.

9 de cada 10 incendis, causats directament o indirectament per persones

Segons les dades del Cos d’Agents Rurals, l’any 2023 es van produir 37 incendis forestals a l’Alt Pirineu, amb 325,54 hectàrees afectades (323,83 hectàrees forestals i 1,71 hectàrees no forestals). Dins la campanya forestal, hi va haver 18 incendis que van afectar 2,55 hectàrees (1,21 ha. forestals i 1,34 ha. no forestals). Aquest any, fins al 28 de maig, s’han produït 7 incendis forestals a l’Alt Pirineu, amb 3,49 hectàrees afectades; entre aquests focs, hi ha el de la Serra de Taüll, a la Vall de Boí, que va cremar una superfície total de 3,14 ha.

Per a la Campanya Forestal d’enguany, també el Cos d’Agents Rurals ha incrementat de manera significativa el seu nombre d’efectius (al conjunt de Catalunya, ha passat de 500 a 620). Recentment, s’ha adquirit una nova Unitat de Suport a Actuacions Especials (USAE) i s’ha adequat la ja disponible. Les USAE coordinen l’actuació d’agents sobre el terreny i faciliten, entre altres, les comunicacions amb tecnologia satèl·lit. Des d’aquestes unitats també es realitza la cartografia d’evolució de grans incendis. A més, s’ha renovat la flota de vehicles.

En el dossier de premsa adjunt poden consultar-se més dades i informació addicional.

El Cos d’Agents Rurals concentra la majoria dels seus esforços en la prevenció d’incendis i, en aquest sentit, fa una crida a la prudència i a la col·laboració ciutadana per evitar qualsevol ignició. Es recorda que 9 de cada 10 incendis son causats directa o indirectament per les persones.