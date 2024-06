Rescaten un escalador que ha caigut fent la via la 'Veu del Riu', a Ribera d'Urgellet

Un escalador ha resultat ferit en caure mentre feia la via la 'Veu del riu' a Ribera d'Urgellet, aquest matí. Quan han arribat els cossos de rescat, l'home es trobava ferit i fora de l'aigua, ja que el company que l'acompanyava l'ha pogut treure del riu. Els cossos de rescat li han fet la primera atenció, la immobilització per extreure'l amb gruatge i ha estat traslladat fins a l'aeroport de la Seu d'Urgell, on els esperava l'ambulància.

Bombers ha rebut l'avís a les 9:17 h d'aquest matí i per fer el rescat han activat un helicòpter amb GRAE i també hi ha assistit un metge del SEM.