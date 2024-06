L’èxit del vol de la Seu a Palma empeny Andorra a ampliar la ruta dos anys

El Consell de Ministres d’Andorra ha aprovat la convocatòria d’un concurs internacional per a la concessió econòmica de les rutes aèries que connecten l’aeroport d’Andorra la Seu d’Urgell amb Madrid i Ciutat de Palma per al pròxim hivern, tot l’any que ve i dos possibles anys més. La decisió arrenca de l’èxit que ha tingut la línia entre la Seu i Ciutat de Palma aquest passat hivern.

L’executiu andorrà ha informat en un comunicat que, en primer lloc, ha aprovat la licitació per atorgar el suport econòmic per impulsar el vol a Ciutat de Palma a partir de la tardor d’aquest any i durant tot l’any 2025. La decisió l’ha pres després de l’èxit aconseguit durant la prova pilot que s’ha fet en aquesta temporada d’hivern. En aquest sentit, l’afluència de viatgers ha permès que la línia fos econòmicament viable sense aportació governamental, segons ha remarcat el mateix Executiu. De la mateixa manera, el Govern també ha obert un concurs pel contracte que permetrà allargar el suport per l’explotació de la línia aèria que enllaça la Seu amb Madrid, la qual finalitza el desembre d’aquest any.

Durant la prova pilot que es va fer l’hivern passat amb la companyia Airnostrum, entre els mesos de gener i març, els avions van tenir una ocupació mitjana del 70%, amb una xifra total de 2.594 passatgers que han ocupat els aparells en 52 vols. Amb aquest escenari, Andorra ha remarcat que continua apostant per dinamitzar l’aeroport amb el suport a aquestes dues rutes i així diversificar les opcions per connectar el país amb l’exterior. El concurs preveu que l’explotadora aèria que el guanyi hagi d’oferir a partir de la tardor vols regulars que connectin amb Ciutat de Palma amb un mínim de dues freqüències setmanals. L’aportació màxima per part del govern andorrà per al període comprès entre tardor i finals d’aquest any es preveu en 220.000 euros. Aquesta quantitat podria ser menor en cas que l’afluència de passatgers sigui elevada.

En paral·lel, i en el mateix concurs, el govern andorrà també licita les aportacions econòmiques per allargar la ruta amb Ciutat de Palma, així com les que connecta amb Madrid pel període de tot l’any 2025 amb un període total de dos anys, de manera que amplia les adjudicacions que es feien fins ara de manera manual. L’empresa guanyadora del concurs haurà de proposar dues freqüències setmanals com a mínim amb dues connexions i en el cas de Madrid com a mínim els divendres i els diumenges. La ruta aèria que connectarà tot l’any 2025 amb Ciutat de Palma servirà com a prova pilot al govern andorrà per identificar els moments de l’any amb més i menys demanda. Pels enllaços aeris, Andorra preveu una aportació màxima d’1,6 milions d’euros per l’any 2025, quantitat que, com en el cas anterior, podria disminuir en funció de l’alta afluència de les rutes. La convocatòria pública es fa internacionalment per què no existeix cap línia aèria autoritzada al Principat que pugui portar a terme els serveis previstos. Les empreses interessades tenen temps fins al vuit d’agost per presentar les ofertes. n