Fiscalia demana penes de 10 anys de presó per a dos acusats de violar una dona que estava inconscient a la Seu d'Urgell

La Fiscalia demana sengles condemnes de 10 anys de presó per a dos homes acusats de violar una dona que es trobava inconscient a la Seu d'Urgell. Segons el Ministeri Fiscal, els fets van tenir lloc la matinada del 10 d'abril de 2022, quan la dona marxava d'una discoteca juntament amb una amiga. Aleshores, l'amiga va contactar amb un dels acusats, que va portar-les en cotxe fins a un pis de la localitat on es celebrava una festa i on hi havia l'altre acusat. En aquest immoble, la dona va perdre la consciència i "els dos homes, que eren coneixedors de la seva situació, van aprofitar per mantenir relacions sexuals completes amb ella", segons el fiscal. El judici tindrà lloc dimecres i dijous de la setmana vinent a l'Audiència de Lleida.

El Ministeri Públic acusa als dos homes d'un delicte d'abús sexual -ja que els fets són anteriors a la reforma del Codi Penal- a una persona privada de sentit. A banda de la pena de 10 anys de presó, demana per a cadascun dels acusats 8 anys de llibertat de vigilada, que no puguin acostar-se a menys de 500 metres de la víctima o comunicar-s'hi durant 18 anys i que la indemnitzin conjuntament amb 15.000 euros pels danys ocasionats. A banda, sol·licita que no puguin exercir qualsevol càrrec o activitat que impliqui contacte directe o regular amb menors durant 15 anys.

A més, per a un dels acusats, d'origen estranger, es demana la seva expulsió del país un cop hagi complert tres quartes parts de la condemna o bé se li hagi concedit el tercer grau o la llibertat condicional. Aquest home va ser detingut pels Mossos i va ingressar a presó de manera preventiva per aquests fets el 4 de maig de 2022.