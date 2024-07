Detingut per transportar tabac andorrà de contraban valorat en 7.000 euros

La Guàrdia Civil va detenir dijous passat el conductor d'un vehicle després d'inceptar-lo a Bescaran (Alt Urgell) amb un carregament de tabac procedent d´Andorra i valorat en més de 7.000 euros. Segons ha informat aquest dimarts l'Institut Armat, quatre components de la Guàrdia Civil de Lleida duien a terme un punt de verificació fiscal a l'alçada Bescaran quan els va cridar l'atenció un vehicle de la marca Saab, de matrícula estrangera.

En advertir la presència policial, el vehicle va iniciar la marxa a gran velocitat, moment en què els agents van fer ús dels senyals acústics perquè s'aturés, cosa a la qual el conductor va fer cas omís. No obstant, el conductor va haver d'aturar la seva marxa en veure's sorprès per una altra patrulla policial que exercia tasques de suport, tot això després de posar seriosament en risc tant la integritat dels agents com la de la resta d'ocupants del vehicle.

Després de ser identificats, els agents van traslladar tant els ocupants com el vehicle a les dependències policials de la Guàrdia Civil a la Seu d'Urgell. Una vegada procedida a la inspecció del vehicle, van localitzar al maleter 34.600 grams de picada de tabac i 377 paquets de tabac, tot això d'origen extracomunitari, i valorat en 7.286,15 euros. Com a conseqüència dels fets, el conductor va quedar detingut pels delictes de conducció temerària, resistència i desobediència a l'autoritat. Quant al tabac de contraban confiscat, va quedar intervingut, igual que el vehicle, i a disposició de l'Administrador de la Duana de la Farga de Moles.