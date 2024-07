Cas de violació a la Seu d'Urgell: l'hospital va alertar als Mossos

Una dona ha declarat aquest dimecres davant l'Audiència de Lleida que la matinada del 10 d'abril de 2022 dos homes la van violar després de sortir de festa. La denunciant ha explicat que va anar amb amigues seves a uns locals de la Seu d'Urgell i després a un pis on hi havia una festa. Allí, la van incitar a consumir cocaïna i ho va fer, tot i que ha dit que en aquell moment no sabia que estava consumint droga. Aleshores, ha manifestat que va perdre la consciència i al despertar es va adonar que els dos homes havien aprofitat per violar-la i que tenia taques de sang a la zona genital. Va anar a l'hospital, que va alertar als Mossos perquè van detectar-li "símptomes compatibles" amb una violació, ha dit l'agent que es va fer càrrec del cas.

El judici per aquests fets té lloc a l'Audiència de Lleida aquest dimecres i demà, dijous. La denunciant, que ha estat la primera a declarar, ha explicat que va perdre la consciència després de consumir cocaïna a la cuina del pis i es va despertar en una altra habitació amb un llit al mateix domicili on hi havia dos homes, als quals ha acusat de violar-la tant analment com bucalment. Ha afegit que un cop va recuperar la consciència, un dels homes estava netejant gotes de sang del terra i que quan va sortir de l'habitació tenia tacada de sang la zona genital.

Llavors, la noia va anar a buscar l'amiga amb qui havia anat a la festa al pis i va agafar el mòbil per demanar a altres amigues que la vinguessin a buscar. Els va explicar que l'havien violat i va anar fins a l'hospital de la localitat. Després d'una primera exploració, el centre hospitalari va alertar als Mossos d'Esquadra al considerar que la dona podia haver patit una agressió sexual.

La jove va ingressar "alterada, plorant i informant que havia sigut víctima d'una violació"

L'agent del cos policial que es va fer càrrec d'instruir el cas ha explicat que després de rebre l'alerta per part de l'hospital es van desplaçar fins a l'equipament. "La noia estava dormint i tenia els pantalons i les sabates tacades de sang. Vam agafar la roba per examinar-la al laboratori", ha indicat. El metge va comentar a la policia que la jove va ingressar "alterada, plorant i informant que havia sigut víctima d'una violació". Més tard, es va comunicar als Mossos que presentava "símptomes compatibles" amb una agressió sexual i que tenia "signes" d'haver estat violada analment.

Peces de roba i llençols com a proves policials

Els Mossos van prendre declaració a la víctima i van anar fins al pis on se situaven els fets, propietat d'un dels acusats. Allí van trobar dos amics del propietari del domicili que estaven a punt de llençar unes bosses on es va trobar diferents elements i peces de roba tacades de sang, com pantalons o llençols d'un llit. La policia va recollir-ho tot com a possibles proves dels fets i durant un escorcoll al domicili van detectar sang a l'habitació on hauria tingut lloc l'agressió sexual.

D'altra banda, els amics als quals va trucar la denunciant han declarat que estava "plorant i els demanava ajuda perquè estava sagnant i l'havien violat". Pel que fa a alguns testimonis presents a la festa al pis, han assegurat que "no van veure res estrany".

La Fiscalia demana 10 anys de presó a cadascun dels acusats, que han demanat declarar, en últim lloc, durant la segona jornada de judici prevista per aquest dijous.