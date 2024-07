Dos ferits greus en un accident entre tres turismes a Ribera d'Urgellet

Dues persones han resultat ferides de gravetat en un xoc frontal entre dos totterrenys i un cotxe a la C-14, a Ribera d'Urgellet (Alt Urgell). Segons fonts del Servei Català de Trànsit, l'accident ha tingut lloc a les 12:00 hores en el punt quilomètric 172.

Dues persones involucrades en el sinistre han resultat ferides de gravetat i han estat traslladades a l'hospital Arnau de Vilanova i a l'hospital de la Seu d'Urgell, segons dades dels Mossos d'Esquadra.

S'ha habilitat pas alternatiu i per la via només hi ha un carril obert al trànsit.