Bisbe d’Urgell: un cap, dos barrets, i no sempre ben portats

Ser bisbe d’Urgell no és tasca fàcil. Des del segle XII el titular de la diòcesi urgellenca ha estat, alhora, Senyor d’Andorra. El que avui és una de les potes del cap d’Estat indivís del Principat pirinenc que la Constitució del petit país, que data de 1993, va consagrar. Només tenint clar que sent el prelat urgellenc s’és també Copríncep d’Andorra es pot entendre la complexitat de la missió que s’encomana a qui es designa per al càrrec. Un càrrec que les dues darreres dècades i més i tot ha ocupat Joan-Enric Vives Sicília. Tercer fill de dos petits comerciants de Barcelona, Vives arriba aquest dimecres a l’edat de jubilació. Compleix 75 anys i haurà de presentar la renúncia al Papa.

Així ho estableix el codi de dret canònic. I així ho farà qui, ep, des del dia de sant Josep del 2010 és arquebisbe ‘ad personam’. Certament, Vives és titular d’un bisbat -el més gran en extensió territorial i el més petit en població de tots els que hi ha a Catalunya- però personalment té un grau més que la resta de col·legues de la Tarraconense o la Conferència episcopal espanyola. Benet XVI, Joseph Ratzinger vaja, li va concedir un honor que no és del tot extraordinari a l’Església catòlica però sí una mena d’excepcionalitat. Ja hi insistirem. Vives enfila una nova etapa. Serà un temps més el principal responsable pastoral d’Urgell i Copríncep d’Andorra, però ara ja, es podria dir així, en funcions.

Exactament, en funcions d’instruir el seu successor, un prevere nascut a Tivissa i que el Vaticà envia no tant a la Seu d’Urgell sinó directament a Andorra. L’elegit, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ja designat bisbe coadjutor i que serà ordenat el proper 21 de setembre a la catedral de la capital urgellenca, és un jove (47 anys) diplomàtic vaticanista que farà més tasca política que pastoral. Perquè això de ser bisbe d’Urgell suposa que en un mateix cap, hi hagin dos barrets. I no sempre se sàpiguen portar. És el mal que ha tingut Vives durant bona part del seu ministeri episcopal.

L'aterratge

Joan-Enric Vives era bisbe auxiliar -com Jaume Trasserra, que acabaria a Solsona- del cardenal de Barcelona Ricard Maria Carles quan se’l va designar coadjutor d’Urgell. Era el 2001 i es preparava el relleu de qui llavors era el màxim responsable del bisbat d’Urgell, un Joan Martí Alanis que va marcar profundament la Seu i Andorra tant de pastor eclesiàstic com de referent institucional. De fet, l’ombra allargada de Martí Alanis sempre ha tapat un Vives que no sempre ha sabut separar el paper de capellà del de cap d’Estat.

Massa sovint ho ha barrejat tot i d’aquí una part dels seus mals. De les seves ombres al capdavant d’una diòcesi que, com la majoria, és força envellida per molt que hagin acabat a la Seu religiosos d’Sri Lanka, de Filipines, de Xile o altres latituds per mirar d’oferir un relleu. Vives és el màxim responsable de la diòcesi des del 2003, quan Joan Martí finalment es va jubilar. Justament, reproduir aquella transició és el que es busca ara amb el nomenament de Serrano Pentinat, encara que les circumstàncies són molt diferents. També, aparentment, la visió de la Santa Seu sobre Andorra.

Joan-Enric Vives haurà passat 21 anys i els mesos que el papa Francesc li permeti encara -perquè no li acceptarà la renúncia de manera automàtica, li atorgarà un petit marge perquè acompanyi un temps el seu successor en el coneixement del territori urgellenc i les institucions andorranes- a cavall d’un bisbat molt ampli i rural on no sempre ha tingut l’empatia i la proximitat que havia mostrat el seu antecessor. En canvi, ha anhelat més protagonisme curial i això, de vegades, se li ha girat en contra. I per acabar-ho d’adobar, no ha aconseguit cap més ascens en l’escala eclesial un cop arribat a la Seu.

Vives és un senyor de Barcelona que malgrat que amb el temps ha sabut temperar algunes de les seves maneres de fer, el barret de Copríncep d’Andorra més d’una vegada se li ha pujat al cap. El càrrec li oferia un altaveu -a un home entregat també al món de la comunicació i amb notables càrrecs dins la Conferència Episcopal espanyola- majestuós que ha volgut menester al seu ús més del que, sobretot Jorge Mario Bergoglio, hauria volgut. A Ratzinger, Benet XVI, va aconseguir arrancar-li el títol d’arquebisbe ‘ad personam’.

Hi havia massa arquebisbes d’arreu del món que no entenien com en actes oficials un simple bisbe els passava protocol·làriament davant. La resposta? Senzilla. Acudia a l’acte en tan què cap d’Estat. El 2010 el llavors Papa ho va resoldre atorgant un títol personalíssim. Més tard, Vives, que sempre ha jugat una mica amb el doble barret -que no vol dir que hagi descuidat la diòcesi, encara que sempre ha tingut col·laboradors molt arrelats al terreny: Nemesi Marquès o Joan Massa a l’inici, Josep Maria Mauri, Ignasi Navarri o David Codina més actualment- va buscar un trampolí cap a Barcelona que li va fallar. Es va acostar, en certa manera, al sobiranisme pensant que li seria valuós. Però Francesc va optar per una Església social, planera, sense fastuositats ni gaire implicacions polítiques. I va triar Joan-Josep Omella.

L’arquebisbe-cardenal de Barcelona és l’home fort de Bergoglio a Espanya. I amb Vives no s’han entès ni poc ni gens. Així que sobretot els darrers temps, Joan-Enric Vives s’ha anat centrant més que mai en la diòcesi d’Urgell i, sempre, amb l’aparador que li suposava Andorra pandèmia inclosa. Ser Copríncep és un títol personal. I s’hi ha aferrat. Amb una patata calenta que es diu avortament. El Principat és dels pocs països a Europa on la interrupció voluntària de l’embaràs no hi està permesa. De cap manera. I d’aquí s’explica que el Vaticà vulgui lligar curt el Principat.

No pas per no permetre una regulació de l’avortament, sinó perquè algunes sortides de to com les que ha pogut protagonitzar Vives no facin girar la societat d’esquena a l’Església. D’aquí que ara -segurament el secretari d’Estat vaticà, el cardenal Pietro Parolin ja ho va deixar entreveure el setembre passat en visitar Andorra- des de Roma s’hagi enviat un diplomàtic a la Seu d’Urgell. De poble, sí. Però diplomàtic de carrera i integrat al nucli dur curial. Vives ha portat dos barrets que tot sovint ha barrejat. Serrano Pentinat sap que n’ha de prioritzar un. I per fer de pastor ja hi haurà altres col·laboradors. Una cosa és ser polític; l’altra, capellà.