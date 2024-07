Detenen a Mallorca els pares de Nàdia Nerea perquè compleixin condemna per estafa

Agents de la Guàrdia Civil han detingut aquest matí a Mallorca Fernando Blanco i Margarita Grau, els pares de Nadia Nerea, la nena de Figols i Alinyà (Alt Urgell) que patia una malaltia rara i que els seus progenitors van aprofitar per orquestrar una estafa a nivell estatal per apropiar-se de més de 400.000 euros dels donatius que rebien per sufragar suposats tractaments mèdics. L'arrest és conseqüència d'una ordre judicial després que els condemnats a 3 i 5 anys de presó per un delicte d'estafa continuada hagin esgotat tots els recursos.

Fernando Blanco i la seva dona, la mallorquina Margarita Grau, van ser condemnats el 2019 per l'Audiència de Lleida, on residien aleshores, a cinc i tres anys de presó respectivament per un delicte continuat d'estafa agreujada, després que el tribunal considerés provat que van idear un pla per aprofitar-se de la malaltia rara que patia la menor per enriquir-se il·lícitament. Per això, van constituir l'associació Nadia Nerea per a la Tricotiodistròfia i Malalties Rares de les Balears, que suposadament tenia com a objecte recaptar fons per a la investigació i ajudar famílies amb nens amb malalties rares. La sentència considera que, en el fons, l'entitat perseguia "l'enriquiment personal dels acusats".

La parella va aparèixer durant mesos en mitjans de comunicació amb la seva filla petita, fet que va permetre que l'associació rebés nombrosos donatius, per una suma total de més de 400.000 euros. Però els diners no es van destinar a l'associació, sinó als comptes particulars dels condemnats.

Després de la condemna la parella va presentar recursos davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i davant del Tribunal Suprem. Els tribunals van confirmar les condemnes, encara que el procés es va allargar durant anys.

Un cop s'han esgotat tots els recursos, s'ha dictat una ordre judicial per fer efectiva la condemna. La Guàrdia Civil ha dut a terme la detenció de la parella a Mallorca, amb la previsió que ingressin a presó aquest dimecres.

