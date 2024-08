Desmantellen una plantació de 1.369 plantes de marihuana en una zona muntanyosa i aïllada de Fígols i Alinyà

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de 1.369 plantes de marihuana a Fígols i Alinyà, a l'Alt Urgell, i han detingut sis homes d'entre 23 i 33 anys que es trobaven al lloc durant l'actuació policial acusats d'un delicte contra la salut pública i per pertinença a grup criminal. La plantació desmantellada estava ubicada en territori muntanyós i aïllat del municipi, on només s'hi podia accedir a peu. Durant l'escorcoll, els agents també van comissar 76 quilos i mig de capdells de marihuana ja assecats. En el marc de la investigació, els agents van detectar que la plantació comptava amb una zona on es cultivaven les plantes i un segon espai ocult entre el bosc amb una cuina, menjador i tendes per dormir.

L'operatiu de desmantellament va comptar amb efectius de l'ARRO, la Unitat d'Investigació i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Seu d'Urgell.

Els agents van detectar que el moment òptim de recol·lecció de la plantació seria en els propers dies, degut a l'estat de creixement de les plantes que es van destruir in situ.