Mor l'exsenador alt-urgellenc d'ERC Miquel Caminal

Miquel Caminal, exsenador d'ERC per la demarcació de Lleida des del 2019 fins al 2023, ha mort aquest dissabte. Vinculat a la política municipal des de 1987, va ser regidor de Ribera d'Urgellet (Alt Urgell) durant 8 anys. Posteriorment, va ocupar una regidoria a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell durant 4 legislatures i després va passar a ser regidor, altre cop, de Ribera d'Urgellet durant 4 anys més. Caminal, nascut el 1952, també va presidir la secció local d'Esquerra Republicana de la Seu d'Urgell i la comarca de l'Alt Urgell. Diferents representants del partit com la portaveu d'ERC al Senat, Sara Bailac, han mostrat el seu condol a les xarxes socials i han recordat Caminal per defensar el territori de l'Alt Pirineu i Aran.

Bailac ha definit Caminal en una piulada a 'X' com un republicà "de picar pedra, defensor del progrés de l'Alt Pirineu i Aran, bon company i bona persona". En la mateixa línia s'han expressat, també a 'X', l'exdiputat d'ERC al Congrés Joan Tardà qui ha recordat Caminal com un "abnegat defensor de les terres pirinenques". Altres companys de partit com el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha destacat el compromís de Caminal amb la demarcació de Lleida.

Nascut l'any 1952 a Arfa, municipi de Ribera d'Urgellet, també va estar implicat en el món de l'esport i l'associacionisme i va ser fundador del club hoquei Cadí.