L'aeroport d'Andorra – La Seu d'Urgell comptarà amb una ruta regular a Palma de Mallorca durant tot l'any

A partir de setembre i fins al 2026 es podrà volar de forma regular durant tot l'any entre l'aeroport d'Andorra – La Seu d'Urgell i el de Palma de Mallorca. Així ho ha anunciat el govern d'Andorra aquest dijous on també s'ha destacat que la decisió s'adopta arran de "l'èxit" assolit durant la prova pilot de connexió amb Palma en la passada temporada d'hivern, on s'ha arribat a una mitjana d'ocupació dels vols del 70%. L'adjudicació dels vols s'ha fet per concurs a Air Nostrum (Iberia Regional) i els vols començaran a partir del 28 de setembre. L'horari i els dies variarà en funció de la temporada i seran els divendres i diumenges a l'hivern (novembre-març) i els dissabtes i dimarts a l'estiu (setembre-octubre).

El govern d'Andorra diu que vol continuar apostant per dinamitzar l'aeroport alt urgellenc per tal de diversificar les opcions per connectar Andorra amb l'exterior, oferir noves oportunitats al sector turístic i aportar valor afegit a tota la zona del Pirineu.

El concurs d'adjudicació compta amb un segon bloc on el govern andorrà també ha adjudicat les aportacions econòmiques per continuar oferint el vol a Palma de Mallorca tot el 2025 i 2026, així com també la connexió aèria amb Madrid - que finalitza el contracte enguany. L'oferta dels vols per a l'any 2025 i 2026 serà exactament la mateixa que l'actual en el cas del vol a Madrid - dues connexions setmanals el divendres i el diumenge – i en el cas de Palma de Mallorca els dies dels vols seran diferents en funció de la temporada d'estiu o hivern i s'està en procés de validació.

Pel que fa a l'operativa comercial, en el concurs s'especifica que es quelcom que impulsa la companyia. De fet, la venda de bitllets es farà dins dels circuits i aliances ja teixides per la companyia, a través de la seva pàgina web. En aquest sentit, la companyia ja ha comunicat que el preu del bitllet costarà a partir de 56 euros per vol, en el cas de Palma, amb un descompte del 75% per als residents que viuen a les Illes Balears i que aplica l'estat espanyol per a totes les operacions aèries que es fan des dels aeroports balears cap a l'estranger. El vol de Madrid tindrà un cost a partir de 63 euros.

Pel que fa a la retribució anual per part del govern d'Andorra que permeti assegurar la viabilitat econòmica de l'explotació d'aquests vols de passatgers per als anys adjudicats, l'executiu oferirà un màxim d'1,6 MEUR anuals, xifra que es veurà reduïda en funció de l'ocupació real de les rutes a Madrid i Palma. El cost econòmic dels vols a Palma durant els primers tres mesos de l'any seran assumits íntegrament per la companyia aèria sense cap cost addicional pel govern andorrà.

70% ocupació mitjana i 2.594 passatgers transportats

Durant la temporada d'hivern el vol entre La Seu d'Urgell i Palma de Mallorca ha transportat 2.594 passatgers amb una ocupació mitjana de tots els vols d'un 70%. El pic d'ocupació va ser del 94% durant el mes de febrer quan hi va haver una mitjana del 81%.

Pel que fa a la ruta amb Madrid, ha seguit creixent anualment en ocupació amb una demanda alta en temporada d'hivern i mitjana però estable en la resta de temporades. En concret, té una ocupació mitjana del 52% i enguany ha transportat 4.500 passatgers.