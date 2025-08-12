Memòria
L’associació amics de Coaner viu una jornada plena d’història a la Seu d’Urgell
Una trentena d’assistents van poder-se endinsar en la figura d’Ermengol, bisbe d’Urgell entre el 1010 i 1035, en motiu de la celebració «Coaner Mil Anys»
Redacció
Una trentena de membres de l’associació d’Amics de Coaner va desplaçar-se, el passat divendres, des del Mig Cardener fins a la Seu d’Urgell, a l’Alt Urgell, per a viure una jornada d’història i descoberta a la vora de la celebració «Coaner Mil Anys», i conèixer la figura d’Ermengol, bisbe d’Urgell que va consagrar l’església de Sant Julià de Coaner el 1024.
La jornada va comptar amb una visita guiada, a càrrec de l’experta patrimonial Pilar Alaez Gil, al centre històric de la ciutat pirinenca i al seu singular conjunt catedralici. Després d’un dinar col·lectiu, a l’auditori de la Immaculada, es va dur a terme la xerrada «Ermengol, bisbe d’Urgell, en el mil·lenari de Coaner», a càrrec de Carles Gascón Chopo, historiador especialitzat en l’edat mitjana als Pirineus. Al vespre, l’expedició de Coaner, assistí a una funció d’El retaule de Sant Ermengol, un espectacle medieval que glossa la vida d’aquesta figura històrica, i que es representa cada estiu al claustre de la catedral. En acabar la representació, els assistents van tenir ocasió de compartir salutacions amb el bisbe emèrit d’Urgell i excopríncep d’Andorra Joan-Enric Vives i Sicília, un dels successors d’Ermengol. L’excursió,formava part de les jornades «Mirades» que successivament s’han anat desenvolupant dins de la celebració del mil·lenari de Coaner, amb l’objectiu de divulgar la història i el coneixement d’aquest indret.
Coaner pertanyia al bisbat d’Urgell des de temps immemorials fins a finals del segle XVI, moment en què es creà la diòcesi de Solsona i que hi quedà adscrita. Ermengol, que va ser bisbe de la Seu entre 1010 i 1035, va ser impulsor del creixement del comtat i bisbat d’Urgell, de manera que afavorí notables obres públiques, sobretot, camins i ponts.
En representació de l’ajuntament de Sant Mateu de Bages, a la jornada també hi assistí la primera tinent d’alcalde i regidora de Patrimoni Remei González Cachón.
