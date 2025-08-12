Pregoner de la Seu: de Figa Flawas a Pep Plaza, que comenci l'espectacle
L'Ajuntament argumenta la novetat de contractar algú de fora per fer del pregó un acte d'oci més del programa
Miquel Spa
A la Seu d’Urgell, la designació del pregoner de la Festa Major 2025 ha generat debat. Inicialment, l’Ajuntament havia anunciat el grup musical Figa Flawas com a pregoners, destacant la seva trajectòria i els valors vinculats al projecte festiu. Posteriorment, reaccions a les xarxes per la manca de vinculació local van portar a la seva retirada. El grup es va oferir com a cap de cartell musical i va ser substituït per l’humorista Pep Plaza.
L’alcalde, Joan Barrera, ha indicat que la tria de Plaza respon a la voluntat que el pregoner “tingui una mica de perfil de showman, divertit, entretingut i que en l’estona que estigui al balcó ho faci passar bé a tota la gent que estigui a la plaça” en unes declaracions fetes a la ràdio municipal. Així, el govern del PSC ha decidit canviar el tarannà del pregó en si per tal que passi de ser un acte emotiu de reafirmació local al voltant de la Festa Major i enfortir així el seu rol vertebrador per fer-ne un primer espectacle per a tots els públics en un horari familiar i gratuït. La mesura ha despertat defensors i detractors. Per la seva banda, el cap de l'oposició, Jordi Fàbrega, ha lamentat que l'equip de govern és molt "tossut" i quan fa un error "hi perssisteix"
Junts per la Seu ha qüestionat el procés i el canvi de pregoner.
Durant les dues darreres dècades, la persona escollida per fer el pregó havia estat de la Seu d’Urgell o mantenia una vinculació amb la ciutat, ja fos per residència, origen familiar o trajectòria professional.
Dues dècades pregoners locals de la Festa Major de la Seu d’Urgell:
- 2007 – Jaume Tàpies (Hotel El Castell)
- 2008 – Antoni Bassas (Antecedents familiars a la Seu)
- 2009 – Roser Capdevila (Antecedents familiars a la Seu)
- 2010 – Albert Villaró (Escriptor)
- 2011 – Artur Peguera (Pirinenc, amb família a la Seu)
- 2012 – Elvireta Farràs (Medalla d’Or de la Ciutat)
- 2013 – Isidre Esteve (Pilot d’èlit d’Oliana)
- 2014 – Núria Vilarrubla (Piragüista)
- 2015 – Artur Blasco (Músic i investigador de cançoner popular)
- 2016 – Joan Ribó (Alcalde de València, originari d’Adrall)
- 2017 – Xavier Antich (Filòsof)
- 2018 – Taller Claror
- 2019 – Equip Cadí la Seu
- 2020 – COVID (edició afectada per la pandèmia)
- 2021 – Personal sanitari de la Seu
- 2022 – Teresa Colom (poeta)
- 2023 – Diables de l’Alt Urgell + Colla Gegantera i Grallera de la Seu
- 2024 – Club Cadí Canoë Kayak
- 2025 – Figa Flawas (inicialment) / Pep Plaza (finalment)
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià