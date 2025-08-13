L'alcalde de la Seu defensa la seva gestió sobre l'onada de calor

Joan Barrera defensa les accions municipals mentre Junts critica la resposta davant la calor extrema

La piscina municipal de la Seu d'Urgell

La piscina municipal de la Seu d'Urgell / ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha defensat la gestió de l’Ajuntament davant l’onada de calor aquests dies. Segons ha explicant, des del primer moment, s’ha fet un seguiment de la situació meteorològica i s’han activat mesures a primera hora del matí del dimarts 12 d’agost, després del pic de calor registrat la tarda del dilluns. Entre les accions que s’han dut a terme hi ha la gratuïtat de la piscina municipal a partir de les tres de la tarda i la informació sobre els refugis climàtics ubicats en equipaments municipals, oberts a tota la ciutadania. Aquestes mesures s’han comunicat a través de les xarxes socials municipals.

Les declaracions arriben després que el portaveu del grup municipal de Junts, Jordi Fàbrega, criticés la gestió de l’equip de govern en la resposta a l’episodi de calor extrema. En resposta, Joan Barrera ha condemnat públicament aquestes crítiques, que ha qualificat de falses i que, segons ell, busquen només desmerèixer la feina del govern i els treballadors municipals. Barrera ha destacat que aquestes acusacions generen desinformació i provoquen una sensació de desprotecció entre la ciutadania. També ha agraït l’esforç dels treballadors municipals per fer front a la situació.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell disposa d’un protocol municipal d’actuacions davant onades de calor que té per objectiu minimitzar els riscos per a la salut i el benestar de la població seguint les indicacions de Salut Pública i Protecció Civil. Aquest protocol estableix diferents nivells d’actuació segons l’intensitat i durada de l’onada de calor, amb mesures específiques per a cada fase. Aquestes inclouen campanyes informatives, obertura de refugis climàtics, distribució d’aigua, suspensió d’activitats a l’aire lliure i coordinació amb serveis sanitaris i d’emergència.

Entre les recomanacions a la població hi ha beure aigua de manera freqüent, evitar alcohol i menjars copiosos, romandre en llocs frescos o climatitzats, utilitzar roba lleugera i de colors clars, i prestar especial atenció a les persones grans o vulnerables. També es recorda que no s’ha de deixar ningú, ni animals, dins vehicles estacionats.

Amb aquest protocol i mesures, l’Ajuntament vol garantir la protecció de la ciutadania davant les temperatures extremes i coordinar els recursos per minimitzar els efectes de l’onada de calor.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
  2. L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
  3. La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
  4. Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
  5. Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
  6. Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
  7. Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
  8. El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià

Fa servir la ITV d'un familiar per ocultar que la seva estava caducada i acaba detingut en un control a Manresa

Fa servir la ITV d'un familiar per ocultar que la seva estava caducada i acaba detingut en un control a Manresa

L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat

L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat

Acomiadat de l'hotel on treballava per queixar-se a les xarxes socials amb l'uniforme posat

Acomiadat de l'hotel on treballava per queixar-se a les xarxes socials amb l'uniforme posat

L’últim bulo de les xarxes que s’ha fet viral: "La síndria deshidrata"

L’últim bulo de les xarxes que s’ha fet viral: "La síndria deshidrata"

Càncer d’anus: el tumor que pot confondre’s amb hemorroides i que afecta persones majors de 50 anys

Càncer d’anus: el tumor que pot confondre’s amb hemorroides i que afecta persones majors de 50 anys

Ramaders protesten a la Seu d'Urgell contra la gestió dels danys de la fauna, amb sis tractors i una desena de vehicles

Ramaders protesten a la Seu d'Urgell contra la gestió dels danys de la fauna, amb sis tractors i una desena de vehicles

Vox avança l'Església per la dreta a Catalunya

Vox avança l'Església per la dreta a Catalunya

Tractors arribant a la Seu d'Urgell en el marc d'una marxa lenta organitzada pel sindicat Unió de Pagesos

Tractors arribant a la Seu d'Urgell en el marc d'una marxa lenta organitzada pel sindicat Unió de Pagesos
Tracking Pixel Contents