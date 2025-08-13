L'alcalde de la Seu defensa la seva gestió sobre l'onada de calor
Joan Barrera defensa les accions municipals mentre Junts critica la resposta davant la calor extrema
Miquel Spa
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha defensat la gestió de l’Ajuntament davant l’onada de calor aquests dies. Segons ha explicant, des del primer moment, s’ha fet un seguiment de la situació meteorològica i s’han activat mesures a primera hora del matí del dimarts 12 d’agost, després del pic de calor registrat la tarda del dilluns. Entre les accions que s’han dut a terme hi ha la gratuïtat de la piscina municipal a partir de les tres de la tarda i la informació sobre els refugis climàtics ubicats en equipaments municipals, oberts a tota la ciutadania. Aquestes mesures s’han comunicat a través de les xarxes socials municipals.
Les declaracions arriben després que el portaveu del grup municipal de Junts, Jordi Fàbrega, criticés la gestió de l’equip de govern en la resposta a l’episodi de calor extrema. En resposta, Joan Barrera ha condemnat públicament aquestes crítiques, que ha qualificat de falses i que, segons ell, busquen només desmerèixer la feina del govern i els treballadors municipals. Barrera ha destacat que aquestes acusacions generen desinformació i provoquen una sensació de desprotecció entre la ciutadania. També ha agraït l’esforç dels treballadors municipals per fer front a la situació.
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell disposa d’un protocol municipal d’actuacions davant onades de calor que té per objectiu minimitzar els riscos per a la salut i el benestar de la població seguint les indicacions de Salut Pública i Protecció Civil. Aquest protocol estableix diferents nivells d’actuació segons l’intensitat i durada de l’onada de calor, amb mesures específiques per a cada fase. Aquestes inclouen campanyes informatives, obertura de refugis climàtics, distribució d’aigua, suspensió d’activitats a l’aire lliure i coordinació amb serveis sanitaris i d’emergència.
Entre les recomanacions a la població hi ha beure aigua de manera freqüent, evitar alcohol i menjars copiosos, romandre en llocs frescos o climatitzats, utilitzar roba lleugera i de colors clars, i prestar especial atenció a les persones grans o vulnerables. També es recorda que no s’ha de deixar ningú, ni animals, dins vehicles estacionats.
Amb aquest protocol i mesures, l’Ajuntament vol garantir la protecció de la ciutadania davant les temperatures extremes i coordinar els recursos per minimitzar els efectes de l’onada de calor.
