La Seu instal·la càmeres al claveguerem

El major control de la xarxa subterrània forma part d'un projecte executat amb Agbar per millorar el servei

Tasques d'inspecció xarxa de clavegueram La Seu d'Urgell

Tasques d'inspecció xarxa de clavegueram La Seu d'Urgell / AJ SEU

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i Agbar, companyia referent en la gestió del cicle integral de l’aigua, estan duent a terme conjuntament des del passat juny les tasques d’inspecció i diagnosi de la xarxa de clavegueram de la capital comarcal de l’Alt Urgell, que es preveuen allargar fins al novembre d’enguany.  

L’objectiu principal d’aquestes actuacions és actualitzar l’estat de conservació de la xarxa de sanejament i posar al dia la seva cartografia, elements indispensables per detectar de forma primerenca possibles obstruccions en la infraestructura i hipotètics danys estructurals com esfondraments, danys en el material de la xarxa per on circula l’aigua (corrosions en solera) o entrada d'arrels, entre altres.  

En aquest sentit, els treballs que s’estan realitzant tenen una forta component tecnològica i incorporen càmeres fixes tipus perxa que graven imatges de l’interior de tota la xarxa de clavegueram, que permetran identificar diferents problemàtiques i conèixer de primera mà l’estat de solatge de la xarxa. Tota la informació gràfica i alfanumèrica que es reculli, es processarà posteriorment mitjançant el programa de manteniment de xarxes de clavegueram d’Agbar, des d’on es podrà analitzar tot el material enregistrat.

El projecte, que ha adjudicat el consistori a Agbar per 53.227,60 euros (IVA inclòs), preveu dues fases. D’una banda, entre juny i setembre, es realitzaran diferents treballs de camp i s’executaran treballs tècnics per configurar i condicionar la cartografia als programes de la companyia, i d’altra banda, fins a la finalització del contracte, al novembre, es faran totes les tasques lligades amb l’anàlisi de resultats i redacció de la memòria final. Aquesta integrarà els nous plànols actualitzats de la xarxa de clavegueram del municipi que dona servei a 12.700 habitants.   

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha destacat “la importància de l’optimització dels recursos hídrics també per la nostra ciutat a l’hora de millorar l’eficiència i eficàcia en el tractament d’aquest recurs tan valuós com és l’aigua”. Barrera ha afegit que aquesta col·laboració amb Agbar “comportarà poder millorar aquest servei”.

En paral·lel, el director d’Agbar Pirineus, Albert Estival, ha ressaltat que “aquest tipus de col·laboracions posa de manifest com els municipis del Pirineu aposten també per la modernització i digitalització de les seves xarxes de sanejament, anticipant-se a futurs problemes que puguin sorgir derivats d’una manca d’anàlisi profunda de l’estat de les seves infraestructures hidràuliques, necessàries, en aquest cas, per fer una gestió adequada de les aigües residuals i pluvials, protegint el medi ambient i la salut de les persones”.

