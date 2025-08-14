Conflicte polític a la Seu per l'onada de calor: l'oposició replica l'alcalde
Junts per la Seu acusa l’alcalde de no aplicar les mesures aprovades pel ple i el govern defensa que l’actuació es faria només si les condicions ho requerien
Miquel Spa
La gestió de l’última onada de calor a la Seu d’Urgell ha encès la confrontació política entre l’equip de govern i el grup municipal de Junts per la Seu. Els primers defensen que disposaven de protocols per actuar, mentre que l’oposició acusa l’alcalde i el seu equip de manca de lideratge i d’incomplir acords del ple per protegir la població, especialment els col·lectius més vulnerables. La polèmica s’ha intensificat arran d’intercanvis de missatges i declaracions públiques, amb acusacions creuades sobre responsabilitats i transparència. Ara, després que l'alcalde del PSC Joan Barrera hagués defensat la seva gestió, l'oposició de Junts l'ha replicat:
Vista la nota de premsa emesa per l’Ajuntament de la Seu respecte l’actuació davant l’onada de calor i l’atac per part de l’alcalde al posicionament públic del nostre grup i el nostre portaveu, des de Junts per la Seu manifestem el següent:
- El canvi climàtic ens porta cada vegada més a fenòmens extrems, onades de calor i tempestes. I aquest augment de la temperatura té efectes en la salut de les persones, essent la causa d'increment de mortalitat, especialment en gent vulnerable.
- A finals de juny es produeix la primera onada de calor d’aquest any i, vist que l’Ajuntament de la Seu no aplica cap mesura, Junts per la Seu presenta amb vocació propositiva i constructiva una proposta al Ple municipal del 14 juliol.
- La moció s’aprova per UNANIMITAT i contempla accions diverses: Piscina gratuïta, especialment col·lectius vulnerables; refugis climàtics, amb obertura de la Biblioteca a les tardes, fonts senyalitzades; tendals en algun parc infantil, reforç dels serveis de monitorització de gent gran (teleassistència, trucades de seguiment), entre d’altres.
- Dissabte 9 d’agost el PROCICAT activa la fase d’alerta per onada de calor a diversos indrets del país i ja anuncia que dilluns 11 d’agost l’alerta s’esten en diverses comarques catalanes, entre d’altres l’Alt Urgell.
- Dilluns 11 d’agost, vist que no es contempla cap acció per part de l’Ajuntament, Junts per la Seu, demana a primera hora del matí activar-les immediatament, tal com es va aprovar a la moció del 14 de juliol.
- Dilluns 11 d’agost, no només no s’activen les accions sinó que la tinent d’alcalde Cristina Moreno declara a diversos mitjans de comunicació que “l’Ajuntament té un protocol que s’activarà quan les condicions meteorològiques ho requereixin”.
- Dilluns 11 d’agost la Seu arriba a 40C, la temperatura més alta des que hi han registres del Meteocat.
- Dimarts 12 d’agost a les 9:10h del mata, el portaveu de Junts per la Seu demana al grup de watsapp de portaveus municipals I a la tinent d’alcalde Moreno, poder accedir al protocol esmentat.
- Dimarts 12 al voltant de dos quarts de 10 del matí, el portaveu de Junts parla amb la tinent d’alcalde Moreno, li agraeix l’interès i li confirma que li farà arribar el protocol, que a a les 17:30h de dimarts no hem rebut. També comunica que a les 15h s'aplicarà la gratuïtat de la piscina municipal, quan hagin acabat els casals d'estiu.
- Dimarts 12 al voltant a les 13:11h l’alcalde comunica als portaveus que “no hi ha un protocol com a tal, sinó unes indicacions que activen els tècnics quan les condicions es compleixen”. L’alcalde ha afegit un missatge dirigit al portaveu de Junts, Jordi Fàbrega: “Però tampoc necessitem protocol si et tenim a tu, Jordi. Moltes gràcies per tot”.
- Dimarts 12, amb posterioritat a la conversa de watsapp de l'alcalde amb els portaveus, el servei de premsa de l’Ajuntament envia una nota de premsa amb les següents afirmacions literals: “…condemnar enèrgicament la política desctructiva centrada en desmerèixer la feina ingent que porten a terme tant els regidors i regidores com els treballadors i treballadores muncipals…” i on s’adjunta un "protocol" genèric, el que l’alcalde ha afirmat una estona abans que no existia.
Davant d’aquests fets objectius i contrastables des de Junts per la Seu volem comunicar el següent:
- Aquest dimarts 12 a les 15:02h hem sol·licitat formalment per registre, que es faci arribar al grup de Junts el protocol o en els seu defecte les indicacions existents.
- En cap moment hem atacat als treballadors municipals i valorem la seva feina. Les crítiques que hem realitzat sobre la no aplicació de mesures per pal·liar l’onada de calor i per no complir el que es va acordar al plenari són per la manca de lideratge polític.
- Denunciem la manca d’autocritica de l’alcalde i l’equip de Govern que, una vegada més, han fallat en la seva gestió i l’única resposta que hi dónen és atacar l’oposició, amb vocació de silenciar-la.
- Demanem que l’Ajuntament no torni a fallar quan arribi la propera onada de calor, que malauradament, arribarà. La salut de la gent de la Seu i especialment de les persones vulnerables no és cap joc.
