Un camió bolcat deixa una ocupant en estat greu i obliga a tallar l'N-260 a Ribera d'Urgellet més de 12 hores

La carretera ha estat tallada en ambdós sentits aquest matí per retirar el vehicle accidentat

L'incident va tenir lloc durant la nit d'aquest diumenge

L'incident va tenir lloc durant la nit d'aquest diumenge / Arxiu Particular

Redacció

Ribera d'Urgellet

Un accident de trànsit amb un camió bolcat ha deixat una de les ocupants del vehicle en estat greu i ha obligat a tallar l'N-260, a Ribera d'Urgellet (Alt Urgell), durant més de 12 hores. L'incident va tenir lloc la nit d'aquest diumenge, pels volts de les 22.49 h, quan el vehicle de grans dimensions va bolcar. A conseqüència, una de les ocupants va quedar atrapada al seu interior i, després de ser extreta del camió, va haver de ser traslladada a l'hospital de la Seu d'Urgell en estat greu.

Bombers de la Generalitat es van activar amb quatre dotacions per aquesta incidència.

A causa de l'accident la calçada va ser tallada, fet que va provocar retencions en ambdós sentits de la via. A primera hora d'aquest matí, vora les 8 h, s'ha fet un pas alternatiu a Ribera d'Urgellet per descongestionar el trànsit. Pels volts de les 11 h, la carretera ha estat tallada de nou en ambdós sentits per retirar el camió accidentat.

TEMES

Tracking Pixel Contents