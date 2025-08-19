La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
Els serveis d'emergències van rebre una quarantena de trucades en prop de dues hores per acumulacions d'aigua a l'Alt Urgell
Baixos inundats, pals de telefonia i arbres caiguts i esllavissades. Aquestes són algunes de les conseqüències de la forta tempesta al Pirineu que més trucades al 112 han acumulat aquest dilluns. En total, els serveis d'emergències van rebre una quarantena d'avisos, que es van acabar derivant en una trentena d'actuacions dels Bombers de la Generalitat, la majoria a l'Alt Urgell.
La majoria dels avisos d'aquest dilluns van ser per inundacions de baixos i es van concentrar entre tres quarts de 7 la tarda i les 9 del vespre, segons els Bombers. Una de les més notables s'ha registrat a la piscina municipal de la Seu d'Urgell. L’aigua va entrar en diverses dependències de l’equipament obligant els serveis municipals a activar una operació de neteja i extracció de l'aigua, que en alguns casos va omplir amb més d'un metre les sales subterrànies de l'equipament esportiu, segons l'Ajuntament. Igualment,el temporal va acumular branques i altres residus arrossegats pel vent a la bassa d'aigua, de manera que també caldrà netejar-la. Els operaris municipals treballen per retirar l’aigua i netejar la zona abans de poder restablir el servei. L'Ajuntament ha comunicat que la piscina es mantindrà tancada fins a nou avís. L'equip de govern ha convocat una compareixença pública per explicar l'abast de les incidències.
Paral·lelament, també han patit les conseqüències de les pluges intenses a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Seu, a l'avinguda de Guillem Graell. Els Bombers van rebre un avís per acumulació d'aigua a l'aparcament, encara que finalment no hi van actuar perquè no n'hi havia la quantitat necessària per poder treballar amb la bomba d'extracció. A la capital alt-urgellenca, aquesta mateixa situació va repetir-se en una cooperativa situada al carrer Sant Ermengol i en tres cellers -un al passeig del Parc i dos a l'Avinguda Camí Ral de Cerdanya-.
Divuit actuacions i una família reallotjada per prevenció
L'Ajuntament de la Seu, que ha qualificat l'episodi de pluja i vent de dilluns a la tarda com a "extraordinari", ha xifrat en divuit les actuacions més urgents que va haver d'atendre. Entre aquestes actuacions hi va haver inundacions de garatges i extracció de branques. L'operació va incloure el reallotjament d'una família en un hotel de la ciutat a causa dels desperfectes que afectaven casa seva. Es va tractar d'un reallotjament preventiu per l'afectació d'una part de l'immoble. Els equips tècnics que han supervisat la casa avui no han detectat danys estructurals.
Les inundacions van afectar especialment la zona esportiva, on va caure un mur i van quedar inundats els vestidors. També va caure un mur a l'escola Pau Claris. L'Ajuntament no disposa encara d'una previsió pel que fa a la reobertura de la piscina municipal, atès que ara s'ha de fer el drenatge de les sales que han quedat sota l'aigua. Pel que fa al Centre Cultural Les Monges, s'hi ha acumulat aigua, però no de manera preocupant.
La regidora Cristina Moreno i l'alcalde, Joan Barrera, han emfatitzat que l'Ajuntament va mobilitzar un gran equip per reestablir la normalitat i han demanat tranquil·litat a la població, ja que la situació s'anirà recuperant.
La resta d'avisos destacats fan referència a arbres caiguts o petites esllavissades. A la C-14, per exemple, una pedra de grans dimensions complicava la circulació habitual al terme municipal de la Ribera d'Urgellet. Sortosament, el despreniment no va provocar ferits. L'N-260 a la Seu va quedar tallada també en ambdós sentits per esllavissades. L'incident encara provoca retencions aquest dimarts al migdia.
A la Cerdanya, l'únic avís destacat a causa del mal temps correspon a un arbre caigut al carrer Bell-Lloch de Puigcerdà. La Policia Local se'n va fer càrrec.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil, l’episodi de precipitacions ha estat intens i ha deixat registres que podrien haver superat els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora en alguns punts del Pirineu i Prepirineu, incloent-hi l’Alt Urgell. Protecció Civil ha mantingut activada l’alerta del pla Inuncat davant la possibilitat d’inundacions i ha demanat prudència en zones inundables. A la comarca, el risc d’inundació s’ha qualificat de moderat, mentre que en altres punts del país s’ha elevat a alt per l’augment del cabal dels rius i pels desembassaments dels pantans.
- L’històric Soccer de Manresa canvia de mans i es converteix en un restaurant de cuina tradicional
- Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
- Comissaries clandestines xineses han assetjat a la regió central dissidents del règim
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- Apareixen una quinzena de cigonyes electrocutades entre Cardona i Navàs
- Marta León: 'Un dia més de peix suposa un ibuprofèn menys
- Bombers de la regió i un avió d’Òdena, entre els efectius del comboi d'ajuda enviat a l’incendi de Jarilla
- «L’experiència duríssima dels meus pares m’ha fet una persona prudent»