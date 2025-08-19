Xiclets i burilles als carrers de la Seu: una màquina decapadora anirà raspallant la ciutat
La brutícia de la via pública és un dels maldecaps de l'Ajuntament des de fa anys. El govern demana als veïns que siguin nets
Miquel Spa
La brutícia als carrers amb residus com burilles de cigarreta, xiclets i altres deixalles enganxades a la vorera que els treballadors municipals no poden treure és un dels grans maldecaps de l’Ajuntament des de fa anys. Tant és així que en els darrers mesos, el consistori ha posat en marxa diverses actuacions tant de conscienciació ciutadana com de reforç dels serveis de neteja.
La última actuació consisteix en la posada en marxa d’un servei específic de neteja amb una màquina que anirà circulant per la ciutat traient aquests residus de difícil extracció. Així, el govern ha aprovat l’adjudicació del subministrament d’una màquina decapadora a l’empresa Grau Maquinària i Servei Integral SA per un import de 270.404 euros que ja ha començat a respallar les voreres. Aquesta decisió dona continuïtat a la prova pilot realitzada el novembre de 2023 en diversos carrers del centre històric i al passeig Pasqual Ingla, en què es va utilitzar una màquina d’aquest tipus per eliminar xiclets i taques i desinfectar les superfícies. Prèviament, el consistori ja havia contractat puntualment un servei de neteja procedent d’Andorra per comprovar l’eficàcia del sistema.
En paral·lel, l’àrea municipal de Medi Ambient va instal·lar 30 plaques en embornals amb el missatge «El mar comença aquí. No hi tiris res». La mesura complementa la campanya «El carrer no és un cendrer» i té com a objectiu recordar que els residus que queden a terra i no són recollits pel servei de neteja poden ser arrossegats cap al clavegueram i acabar al riu Valira i, posteriorment, al mar.
Amb aquestes actuacions, l’Ajuntament, que ha fet una crida als veïns a no embrutar, combina campanyes a la ciutadania amb noves inversions en maquinària i serveis.
