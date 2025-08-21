Victòria feminista a la Seu: un ball cerdà obert a parelles del mateix sexe
Els col·lectius de reivindicació mostren el seu entusiasme pel canvi històric i l'Ajuntament es compromet a fer una crida a l'acceptació
Miquel Spa
El Ball Cerdà de la Seu d’Urgell, una de les tradicions més emblemàtiques del Pirineu, ha incorporat canvis significatius en el seu funcionament després de les reunions entre l’organització de l’acte, l’Ajuntament i col·lectius feministes. Els avenços aconseguits permetran que les parelles del mateix sexe puguin participar-hi, independentment del gènere o del vincle que mantinguin, obrint així la porta a una major diversitat en una dansa que fins ara seguia patrons més rígids.
Alhora, el consistori ha assumit el compromís de promoure una crida ciutadana per tal que persones que disposin de vestits tradicionals els cedeixin o comparteixin. L’objectiu és que cap participant quedi exclòs del ball per manca de contactes o de recursos econòmics, ja que la indumentària és un element indispensable per poder prendre-hi part.
Des de les entitats implicades es considera que encara queda camí per recórrer, però es valora positivament que la pressió social i el debat públic hagin servit per introduir canvis en una festa que simbolitza identitat i pertinença col·lectiva.
Importància del Ball Cerdà
El Ball Cerdà és un dels actes més destacats de la festa major de la Seu d’Urgell i constitueix una de les danses més representatives del Pirineu català. La seva celebració es remunta a segles enrere i ha estat documentada com una manifestació festiva de fort arrelament popular. Ballat tradicionalment a la plaça Patalín, reuneix nombroses parelles que, amb música en directe, executen una coreografia repetitiva i solemne que ha esdevingut símbol de la ciutat.
Aquest ball no és només una expressió cultural, sinó també un element de cohesió social. Representa la transmissió de costums d’una generació a l’altra i reforça el vincle de la Seu amb la resta del Pirineu, on danses de caràcter col·lectiu han tingut sempre un paper central en les festes. En el cas urgellenc, el Ball Cerdà s’ha convertit en un signe d’identitat, capaç d’atraure visitants i de projectar la ciutat més enllà del seu entorn immediat.
Amb els canvis anunciats, el Ball Cerdà no només preserva el seu caràcter tradicional, sinó que incorpora elements que el fan més obert i representatiu de la diversitat actual de la societat.
