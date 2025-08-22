Reobre la carretera d'accés a Os de Civís des d'Andorra, afectada des de dimarts per una esllavissada
Dijous es va habilitar un pas provisional amb combois de vehicles acompanyats pels serveis d'emergències
ACN
El trànsit a la carretera CG-6 que dona accés al poble d'Os de Civís, a les Valls de Valira (Alt Urgell), des d'Andorra ha quedat restablert aquest divendres al vespre. Una esllavissada de roques causada per les pluges havia obligat a tallar la circulació des de dimarts al vespre just a la frontera. Un cop retirat tot el material procedent del despreniment en aquest punt, s'han col·locat uns blocs de contenció al lateral de la via.
Els primers vehicles van poder passar dijous al migdia a través d'un pas provisional habilitat per facilitar la sortida dels turistes amb combois que anaven acompanyats pels serveis d'emergències. Aquesta acció es va repetir al vespre i aquest divendres al matí. Ja de cara al migdia, s'hi donava pas alternatiu.
