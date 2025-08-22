Reobre la carretera d'accés a Os de Civís des d'Andorra, afectada des de dimarts per una esllavissada

Dijous es va habilitar un pas provisional amb combois de vehicles acompanyats pels serveis d'emergències

Els blocs de contenció instal·lats al voral de la CG-6, on una esllavissada va obligar a tallar el trànsit cap a Os de Civís des d'Andorra

Els blocs de contenció instal·lats al voral de la CG-6, on una esllavissada va obligar a tallar el trànsit cap a Os de Civís des d'Andorra / Comú de Sant Julià de Lòria

ACN

Os de Civís (Les Valls de Valira)

El trànsit a la carretera CG-6 que dona accés al poble d'Os de Civís, a les Valls de Valira (Alt Urgell), des d'Andorra ha quedat restablert aquest divendres al vespre. Una esllavissada de roques causada per les pluges havia obligat a tallar la circulació des de dimarts al vespre just a la frontera. Un cop retirat tot el material procedent del despreniment en aquest punt, s'han col·locat uns blocs de contenció al lateral de la via.

Els primers vehicles van poder passar dijous al migdia a través d'un pas provisional habilitat per facilitar la sortida dels turistes amb combois que anaven acompanyats pels serveis d'emergències. Aquesta acció es va repetir al vespre i aquest divendres al matí. Ja de cara al migdia, s'hi donava pas alternatiu.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents