La Seu inicia els assajos del primer Ball Cerdà obert a parelles del mateix sexe
Els col·lectius feministes aconsegueixen de l’Ajuntament fer més integradora la festa i activen els entrenaments al col·legi Pau Claris aquest dilluns
Miquel Spa
El Ball Cerdà de la Seu d’Urgell, una de les tradicions més emblemàtiques del Pirineu, ha incorporat canvis significatius en el seu funcionament després de les reunions entre l’organització de l’acte, l’Ajuntament i col·lectius feministes. Els avenços aconseguits permetran que les parelles del mateix sexe puguin participar-hi, independentment del gènere o del vincle que mantinguin, obrint així la porta a una major diversitat en una dansa que fins ara seguia patrons més rígids.
Alhora, el consistori ha assumit el compromís de promoure una crida ciutadana per tal que persones que disposin de vestits tradicionals els cedeixin o comparteixin. L’objectiu és que cap participant quedi exclòs del ball per manca de contactes o de recursos econòmics, ja que la indumentària és un element indispensable per poder prendre-hi part. Des de les entitats implicades es considera que encara queda camí per recórrer, però es valora positivament que la pressió social i el debat públic hagin servit per introduir canvis en una festa que simbolitza identitat i pertinença col·lectiva.
Aquest dilluns 25 d’agost, i fins divendres dia 29, tindran lloc els assajos per participar al Ball Cerdà, que es celebrarà diumenge 31 d’agost de Festa Major. Els assajos tindran lloc al pati del col·legi Pau Claris, en tres torns, organitzats en diferents franges horàries, depenent de l’edat dels balladors i balladores. L’assaig per a nenes i nens de 3 a 8 anys serà de les sis de la tarda a tres quarts de set, mentre que els nens i nenes de 9 a 15 anys assajaran a ls set. L’assaig dels grans, balladores i balladors a partir de 16 anys, es farà de vui a nou.
Des de l’organització del Ball Cerdà es vol recordar que és imprescindible participar un mínim de dos dies. n
