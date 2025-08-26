Detingut un home per col·locar dos artefactes explosius casolans en unes oficines públiques a la Seu d’Urgell
L'home, de 53 anys, és reincident en la fabricació de dispositius similars
Un home de 53 anys ha estat detingut pels Mossos d’Esquadra com a presumpte autor de la col·locació de dos artefactes explosius casolans a l’exterior d’unes oficines públiques de la Seu d’Urgell. Tot i que cap dels dispositius va arribar a detonar, els fets van activar un dispositiu de seguretat amb intervenció dels TEDAX i han estat considerats greus per la seva perillositat i reincidència.
Els artefactes van ser localitzats el 30 de juny i el 10 de juliol de 2025. Tots dos van ser neutralitzats de forma segura i no es van haver de lamentar danys personals ni materials, però la seva presència va generar alarma i va posar en marxa una investigació policial que ha conclòs amb la detenció del sospitós el passat 20 d’agost.
Les diligències d’investigació han permès identificar-lo i vincular-lo amb els dos incidents. A més, el registre domiciliari dut a terme el 21 d’agost va permetre localitzar diversos artefactes similars i estris per a la seva fabricació, així com indicis d’una evolució en la seva tècnica i una voluntat de reincidir.
El detingut, amb antecedents, va passar a disposició judicial el 22 d’agost davant el Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell, acusat de desordres públics, fabricació i tinença d’explosius, i trencament de condemna.
