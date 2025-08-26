Detingut un home per col·locar dos artefactes explosius casolans en unes oficines públiques a la Seu d’Urgell

L'home, de 53 anys, és reincident en la fabricació de dispositius similars

Els artefactes explossius comisats pel cos policial

Els artefactes explossius comisats pel cos policial / Mossos d'Esquadra

Alba Díaz

Alba Díaz

ManresamAN

Un home de 53 anys ha estat detingut pels Mossos d’Esquadra com a presumpte autor de la col·locació de dos artefactes explosius casolans a l’exterior d’unes oficines públiques de la Seu d’Urgell. Tot i que cap dels dispositius va arribar a detonar, els fets van activar un dispositiu de seguretat amb intervenció dels TEDAX i han estat considerats greus per la seva perillositat i reincidència.

Els artefactes van ser localitzats el 30 de juny i el 10 de juliol de 2025. Tots dos van ser neutralitzats de forma segura i no es van haver de lamentar danys personals ni materials, però la seva presència va generar alarma i va posar en marxa una investigació policial que ha conclòs amb la detenció del sospitós el passat 20 d’agost.

Les diligències d’investigació han permès identificar-lo i vincular-lo amb els dos incidents. A més, el registre domiciliari dut a terme el 21 d’agost va permetre localitzar diversos artefactes similars i estris per a la seva fabricació, així com indicis d’una evolució en la seva tècnica i una voluntat de reincidir.

El detingut, amb antecedents, va passar a disposició judicial el 22 d’agost davant el Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell, acusat de desordres públics, fabricació i tinença d’explosius, i trencament de condemna.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
  2. Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles
  3. Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
  4. La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
  5. Dos ADF de la regió que es van enamorar durant la dana de València han tornat a anar com a voluntaris a Zamora
  6. Els fills de la Maite Cots protagonitzen la primera encesa de la Moscada infantil
  7. Mor l'actriu Verónica Echegui als 42 anys
  8. Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola

Un accident entre un cotxe i una moto talla la B-124 a Monistrol de Calders

Un accident entre un cotxe i una moto talla la B-124 a Monistrol de Calders

Elevades ofertes de diners i cartes d'amor a funcionàries: els mètodes dels presos per aconseguir mòbils i seguir delinquint durant la condemna

Elevades ofertes de diners i cartes d'amor a funcionàries: els mètodes dels presos per aconseguir mòbils i seguir delinquint durant la condemna

Un nou tall de llum de tres hores agreuja la situació als carrers d’Urgell i de la Mel de Manresa

Un nou tall de llum de tres hores agreuja la situació als carrers d’Urgell i de la Mel de Manresa

Onze pastors competiran en la 61a edició del Concurs de Gossos d'Atura de Castellar de n'Hug

Onze pastors competiran en la 61a edició del Concurs de Gossos d'Atura de Castellar de n'Hug

Detingut un home per col·locar dos artefactes explosius casolans en unes oficines públiques a la Seu d’Urgell

Detingut un home per col·locar dos artefactes explosius casolans en unes oficines públiques a la Seu d’Urgell

El Govern llaura el camí dels pressupostos amb un reforç de la hisenda catalana i el reconeixement final a la llei de barris

El Govern llaura el camí dels pressupostos amb un reforç de la hisenda catalana i el reconeixement final a la llei de barris

Festa Major de Manresa 2025: què fer aquest dimecres 27 d’agost?

Festa Major de Manresa 2025: què fer aquest dimecres 27 d’agost?

Trump lloa el líder de Corea del Nord mentre rep el sud-coreà

Trump lloa el líder de Corea del Nord mentre rep el sud-coreà
Tracking Pixel Contents