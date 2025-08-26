La CUP de la Seu fa una crida a boicotejar el pas de 'La Vuelta'

Per la formació la cursa és un instrument d’espanyolització i colonització cultural que alhora blanqueja la imatge d'Israel amb un equip

Una edició de la Vuelta al pas per la Seu d'Urgell

Una edició de la Vuelta al pas per la Seu d'Urgell / RADIO SEU

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de la Seu d’Urgell ha manifestat el seu rebuig al pas de La Vuelta a España per la ciutat els dies 28 i 29 d’agost. Segons els membres de la formació, la cursa no és només un esdeveniment esportiu, sinó un instrument d’espanyolització i colonització cultural imposat als Països Catalans des de fa dècades.

Els cupaires critiquen que La Vuelta, amb el seu gran ressò mediàtic, actua com a aparador de l’Estat espanyol i com a mecanisme de centralització política. Per aquests motius, rebutgen la presència de la cursa al territori.

Enguany, la CUP també denuncia la participació de l’equip ciclista Israel–Premier Tech. Consideren que la presència d’aquest equip, que porta explícitament el nom de l’Estat d’Israel, contribueix a una operació de neteja de la imatge d’un règim acusat per Nacions Unides i organitzacions de drets humans de genocidi, apartheid i vulneració sistemàtica dels drets del poble palestí.

En aquest context, la formació fa una crida a les institucions locals i comarcals a abstenir-se de participar en qualsevol acte protocolari relacionat amb la Vuelta. A més, animen la ciutadania a mobilitzar-se en defensa dels drets nacionals dels Països Catalans i a mostrar solidaritat amb el poble palestí, denunciant la complicitat de l’Estat espanyol amb Israel.

