La CUP de la Seu fa una crida a boicotejar el pas de 'La Vuelta'
Per la formació la cursa és un instrument d’espanyolització i colonització cultural que alhora blanqueja la imatge d'Israel amb un equip
Miquel Spa
La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de la Seu d’Urgell ha manifestat el seu rebuig al pas de La Vuelta a España per la ciutat els dies 28 i 29 d’agost. Segons els membres de la formació, la cursa no és només un esdeveniment esportiu, sinó un instrument d’espanyolització i colonització cultural imposat als Països Catalans des de fa dècades.
Els cupaires critiquen que La Vuelta, amb el seu gran ressò mediàtic, actua com a aparador de l’Estat espanyol i com a mecanisme de centralització política. Per aquests motius, rebutgen la presència de la cursa al territori.
Enguany, la CUP també denuncia la participació de l’equip ciclista Israel–Premier Tech. Consideren que la presència d’aquest equip, que porta explícitament el nom de l’Estat d’Israel, contribueix a una operació de neteja de la imatge d’un règim acusat per Nacions Unides i organitzacions de drets humans de genocidi, apartheid i vulneració sistemàtica dels drets del poble palestí.
En aquest context, la formació fa una crida a les institucions locals i comarcals a abstenir-se de participar en qualsevol acte protocolari relacionat amb la Vuelta. A més, animen la ciutadania a mobilitzar-se en defensa dels drets nacionals dels Països Catalans i a mostrar solidaritat amb el poble palestí, denunciant la complicitat de l’Estat espanyol amb Israel.
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Dos ADF de la regió que es van enamorar durant la dana de València han tornat a anar com a voluntaris a Zamora
- Els fills de la Maite Cots protagonitzen la primera encesa de la Moscada infantil
- Mor l'actriu Verónica Echegui als 42 anys
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola