L'alcalde de la Seu sobre el detingut per posar explosius: "Que tothom estigui tranquil, és un cas aïllat"
Joan Barrera lamenta l'incident i posa l'accent en la coordinació i eficiència dels cossos de seguretat
Miquel Spa
L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat a la població davant la notícia que els Mossos d'Esquadra han detingut un veí per col·locar artefactes explosius en dues oficines públiques de la ciutat. L'alcalde ha explicat que es tracta d'un veí que actuava sol i que, doncs, no hi ha cap motiu per pensar que la col·locació d'aquests artefactes anirà a més. Barrera ha explicat que "n'estàvem assabentats i al final no ha passat res d'especial. Són coses que per desgràcia poden passar. En principi no sembla que aquest veí actués amb ningú més, de manera que poden fer un missatge de tranquil·litat absoluta. Nosaltres estem tranquils i l'equip de govern també. Es veu que la policia actua bé i funciona. Hem d'estar confiats en això". El consistori no disposa de la informació sobre quines oficines públiques eren objectius d'aquesta acció violenta a fi efecte de preservar la seguretat i la tranquil·litat de la població.
L'alcalde ha explicat que la col·laboració entre el cos policial i l'Ajuntament, que disposa alhora d'un cos local, ha estat plena i que, doncs, ell mateix era coneixedor de l'operació. En aquest sentit, Barrera ha remarcat que els dispositius de seguretat a la Seu d'Urgell funcionen i així ho evidencia la detenció d'aquest veí.
