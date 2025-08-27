Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un accident entre tres vehicles deixa un ferit greu a Oliana

La topada ha provocat un quilòmetre de congestions a la C-14 en els dos sentits de la marxa

L'accident ha tingut lloc a la C-14, en el seu pas per Oliana

Xavi Moraleda

Un accident de trànsit amb tres vehicles involucrats ha deixat un dels ocupants en estat greu a Oliana, a la comarca de l'Alt Urgell. La topada ha tingut lloc pels volts de les 14.20 h d'aquest migdia a la carretera C-14. A causa de l'incident la circulació a la via està congestionada entre els punts quilomètrics 142 i 143 al llarg d'un quilòmetre en ambdós sentits de la marxa.

Els Bombers de la Generalitat s'han mobilitzat amb tres dotacions per a aquest avís. Fins ara, no consten més ferits a causa del xoc.

