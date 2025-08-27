Un accident entre tres vehicles deixa un ferit greu a Oliana
La topada ha provocat un quilòmetre de congestions a la C-14 en els dos sentits de la marxa
Un accident de trànsit amb tres vehicles involucrats ha deixat un dels ocupants en estat greu a Oliana, a la comarca de l'Alt Urgell. La topada ha tingut lloc pels volts de les 14.20 h d'aquest migdia a la carretera C-14. A causa de l'incident la circulació a la via està congestionada entre els punts quilomètrics 142 i 143 al llarg d'un quilòmetre en ambdós sentits de la marxa.
Els Bombers de la Generalitat s'han mobilitzat amb tres dotacions per a aquest avís. Fins ara, no consten més ferits a causa del xoc.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Elevades ofertes de diners i cartes d'amor a funcionàries: els mètodes dels presos per aconseguir mòbils i seguir delinquint durant la condemna
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- Les pluges i una lesió dificulten la ruta d’un grup d’excursionistes al Pedraforca
- El Manel reobre al públic amb una estètica totalment renovada i «preparats per fer molta feina»
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La DGT alerta del perill de no cordar els cinturons de darrera encara que no viatgi ningú