Ball Cerdà més integrador: 150 parelles en dansa unisex
Per primera vegada les parelles també podran estar formades per persones del mateix sexe atenent una demanda del Col·lectiu Feminista de l'Alt Urgell
ACN
Unes 300 persones es reuniran aquest diumenge a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell per participar en el tradicional Ball Cerdà, dins dels actes de la Festa Major de la capital alturgellenca. Enguany, com a novetat, les parelles també podran estar formades per persones del mateix sexe, atenent així una demanda del Col·lectiu Feminista de l'Alt Urgell que ha comptat amb el vistiplau de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i de l'organització. Durant aquesta setmana es duen a terme els assajos previs a la posada en escena d'aquesta dansa, declarada l'any 2016 com a element festiu patrimonial d'interès nacional. La distinció es basa en la seva elegància i arrelament, tot destacant la música i coreografia, a més dels seus trets històrics i socials.
Dolors Carrillo, membre de l'organització del Ball Cerdà, ha explicat que la dansa es fa en tres grups, tenint en compte l'elevada participació en l'acte. D'aquesta manera, hi ha, aproximadament, una vintena de parelles formades per nens d'entre 3 i 8 anys; una vintena més de persones d'entre 9 i 15 anys i, finalment, un centenar de parelles de més de 16 anys.
Pel que fa als seus orígens, Carrillo ha comentat que era "un ball de festeig en què el noi presentava la seva promesa a la ciutat i, d'alguna manera, volia dir que es casaria amb ella". Avui dia, però, els objectius són diversos i, a banda del de mantenir la tradició, serveix per mostrar "una relació d'amistat o familiar", ha apuntat.
De cara a fomentar la participació dels infants i joves, l'organització vol proposar, de cara a l'any que ve, que diverses modistes facin un curs per ensenyar a cosir els vestits tradicionals. Una altra iniciativa és la de crear un banc de vestits a partir de roba cedida o donada.
Els assajos del Ball Cerdà continuaran fins divendres i des de l'organització recorden que, com a mínim, cal participar un mínim de dos dies per a poder ballar el diumenge de Festa Major, sent obligatori assistir a l'últim assaig.
