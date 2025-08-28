El projecte Flow4Bio impulsa una gestió forestal sostenible per mitigar l’impacte de la freqüentació i millorar els hàbitats a la Reserva Nacional de Caça de Boumort
Aquest espai, dins de la comarca de l'Alt Urgell, iniciarà aquesta tardor treballs en boscos molt freqüentats o amb poca gestió forestal
Redacció
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) coordina les accions de gestió forestal orientades a la conservació de la biodiversitat i la gestió de l’impacte de la freqüentació humana sobre els ecosistemes forestals en quatre espais naturals de Catalunya. Un d'ells serà la Reserva Nacional de Caça de Boumort, que forma part de la comarca de l'Alt Urgell. Les actuacions es duran a terme aquesta tardor en el marc del projecte Flow4Bio, coordinat per la Fundació Emys, el qual pretén implementar mesures demostratives en diversos espais naturals de Catalunya, combinant la millora dels hàbitats amb la regulació de l’ús públic.
Àrees d’actuació
Les actuacions previstes afectaran un total de 80 hectàrees repartides en quatre espais naturals de gran valor ecològic: el Parc Natural dels Ports (Tarragona), el Parc Natural del Montseny (Barcelona i Girona), l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa (Girona) i la Reserva Nacional de Caça de Boumort. En aquestes àrees, es durà a terme la restauració i millora d’hàbitats d’interès, l’obertura d’espais i la creació de petites clarianes, amb l’objectiu de potenciar la biodiversitat.
Objectius i metodologies
Per assolir-ho, es desplegaran dues línies d’acció complementàries:
1-Regulació de l’accés i la freqüentació de persones, mitjançant la reconfiguració de la xarxa de senders i la restricció d’accés a zones sensibles. Això permetrà reduir la pressió humana als espais més vulnerables. Es prioritzaran punts de conflictivitat elevada i parcel·les on ja es duu a terme seguiment científic per monitorar l’eficàcia de les mesures.
2-Millora dels hàbitats forestals, amb actuacions que afavoreixin la regeneració natural, la maduresa dels boscos i la recuperació d’hàbitats d’interès que afavoreixin la biodiversitat en els espais on s'actua.
Intervencions concretes i superfície intervinguda
Les accions es dirigiran especialment a rodals forestals amb gran potencial per a la conservació i que presenten diversos graus d’impacte per la freqüentació. Aquestes parcel·les actuaran com a espais demostratius de gestió forestal sostenible, i ja disposen de sistemes de seguiment per observar els efectes sobre la fauna. En total, es treballarà sobre 120 hectàrees, de les quals 80 ha rebran actuacions directes de gestió, mentre que 40 ha es reservaran com a zones de control per avaluar els efectes de les intervencions.
Les actuacions comprenen la creació de petites clarianes forestals (de menys de 500 m²), la retirada d’espècies al·lòctones per a facilitar la creació d’espais oberts, la generació de fusta morta (en peu i a terra) que és hàbitat de moltes espècies, i la diversificació de la composició vegetal, entre altres. A més, s’oferirà una gestió adaptada a les diferents tipologies de boscos, que inclouen des de boscos joves i densos fins a boscos amb certs atributs de maduresa, amb l’objectiu d’aconseguir una estructura més estable i resilient.
Impacte a llarg termini i valor demostratiu
Les accions del projecte Flow4Bio tenen un marcat caràcter demostratiu, ja que els espais seleccionats són representatius de diferents tipologies forestals amb gran valor ecològic i són accessibles per a la seva posterior visita i divulgació. S’estima que la intervenció tindrà un impacte indirecte més enllà de les àrees d’actuació, millorant la gestió dels recursos naturals i afavorint la conservació de la biodiversitat en un context de creixent pressió per l’ús recreatiu dels espais naturals.
Compromís amb la sostenibilitat i la transferència de coneixement
El projecte no només busca actuar de manera efectiva en la conservació dels ecosistemes, sinó que vol esdevenir un model replicable de gestió forestal sostenible. La seva vocació demostrativa facilitarà la transferència de coneixements i bones pràctiques a gestors, administracions, comunitats locals i propietaris forestals, promovent així una gestió forestal responsable i adaptada a les necessitats i usos dels diversos espais naturals.
Futur i perspectives
Flow4Bio representa una aposta clara per la conservació de la biodiversitat a través de la gestió forestal sostenible i la regulació de l’ús públic. Les mesures implementades permetran no només protegir els hàbitats i incrementar la resiliència dels boscos sinó també divulgar a la societat la importància de respectar i cuidar els espais naturals mentre gaudeix de les activitats recreatives de manera responsable. FLOW4Bio compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU. Per a més informació sobre el projecte Flow4Bio i les seves actuacions, podeu contactar amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) o visitar la nostra pàgina web.
