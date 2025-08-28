Les Valls d'Aguilar demana ajuts per facilitar l'extracció del fibrociment de les teulades afectades per la pedregada
Visita de la Diputació de Lleida al municipi per veure els treballs fets a la carretera, afectada per esllavissades
ACN
L'Ajuntament de les Valls d'Aguilar ha demanat ajuts a les administracions per facilitar l'extracció de les teulades de fibrociment que es van veure afectades per la pedregada que va caure fa una setmana. De fet, aquest dimecres ho han plantejat al vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, que s'ha desplaçat al municipi per veure els treballs de condicionament de diversos trams de la carretera LV-5134, que travessa el terme i on es van produir esllavissades que van obligar a tallar la circulació. Precisament, en una altra visita a Rialp (Pallars Sobirà), Jiménez ha anunciat que l'ens provincial atorgarà un ajut d'urgència al municipi per fer front al despreniment que ha afectat la pista d'accés al nucli d'Escàs.
El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de les Valls d'Aguilar, Joan Bullich, ha explicat que les pedres que van caure durant el temporal de la setmana passada eren d'una mida "bastant gran" i que per això s'han vist afectades teulades de diverses cases del poble de Noves de Segre. En el cas de les que són de fibrociment i que contenen amiant, ha mostrat la seva preocupació de cara als efectes que pot tenir sobre la salut. Per aquest motiu, ha demanat a la Diputació de Lleida informació sobre possibles línies d'ajut per finançar el cost de la seva extracció.
Bullich també ha indicat que a banda de la carretera que travessa el municipi, sobre la qual ha destacat la feina feta per la corporació provincial, les pluges també van afectar altres vies de titularitat municipal, on es van produir més esllavissades. El tinent d'alcalde ha explicat que s'han reunit amb els veïns per poder avaluar tots els danys i fer una valoració dels recursos que necessiten.
Per la seva banda, el vicepresident primer de la Diputació ha explicat que un cop fetes les primeres actuacions, ara es farà una valoració més a fons de l'estat de la carretera LV-5134. En aquest sentit, ha detallat que activaran el mecanisme d'ajuts d'urgència en el cas de la via d'accés al nucli d'Escàs, a través dels quals es cobreix un 90% del cost de l'actuació.
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Coneix les 24 tapes que s'oferiran al Tap'Antic 2025
- Els veïns de la Rasa dels Molins denucien que pateixen una plaga de l’escarabat dels oms