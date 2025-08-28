Retiren teules que amenaçaven de caure a la via pública a la Seu d'Urgell
No consten ferits ni afectacions materials a causa de l'incident
Els Bombers han retirat diverses teules que amenaçaven de caure a la via pública i un tros de tela asfàltica a la coberta d'un edifici del carrer de la Regència d'Urgell, a la Seu d'Urgell. L'avís per aquesta incidència ha estat rebut pels volts de les 8.15 h d'aquest matí. L'edifici afectat era un bloc de planta baixa i quatre pisos més.
No consten ferits ni afectats arran de l'incident. Els Bombers de la Generalitat s'han activat amb dues dotacions.
