L'ajuda veïnal evita que un cotxe en flames cremi un habitatge a Montellà i Martinet
El vehicle ha cremat a dins d'un garatge
Un cotxe ha cremat completament a Montellà i Martinet aquest divendres a la nit. Per causes que es desconeixen un vehicle s'ha incendiat a dins d'un garatge d'una casa particular. L'avís s'ha rebut a les 20.44 h al carrer Cerdanya. La ràpida actuació del propietari i els veïns, que han tret el cotxe a l'exterior i l'han apagat amb diferents extintor, ha evitat que hi hagués alguna afectació en l'habitatge.
Fins a cinc dotacions dels Bombers també s'han desplaçat fins al lloc del foc, per acabar d'apagar el vehicle. El propietari del cotxe, un home de 75 anys, ha hagut de ser atès pel SEM que li ha donat l'alta 'in situ'.
