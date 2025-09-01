Dos ferits en un accident entre tres cotxes a Les Valls de Valira
Els Bombers han alliberat una persona que havia quedat atrapada físicament en un dels cotxes
Dues persones han resultat ferides en un accident de trànsit aquest diumenge al punt quilomètric 145 de la carretera N-145, al terme municipal de Les Valls de Valira (Alt Urgell). En el sinistre s’hi han vist implicats tres vehicles, un dels quals un totterreny. Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat tres dotacions, que han hagut de dur a terme tasques d’excarceració per alliberar una persona que havia quedat atrapada físicament en un dels cotxes.
Segons fonts oficials, dues persones han resultat ferides i han estat traslladades a l’Hospital de la Seu d’Urgell.
ls Mossos d’Esquadra i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) també han participat en el dispositiu.
