L’australià que es va enamorar de l’Alt Urgell
John Burge viu al Pla de Sant Tirs, i s’ha encarregat de l’exposició ‘Amb una mica d’ajuda dels meus amics’ a la Seu
Josep-Rhys Vidal Vinyes
No és difícil enamorar-se de les muntanyes i el paisatge del Pirineu. Això mateix li va passar a John Burge, un pintor australià que s’ha acabat quedant a viure a l’Alt Urgell. A principis de la dècada dels anys 70 es va traslladar a viure a Andalusia, i l’any 1975 va tenir el seu primer contacte amb Catalunya quan va exposar a Barcelona, encara en règim franquista. Un any després, de camí a una exhibició a París, es va enamorar de les muntanyes catalanes, i no es va poder a resistir a quedar-s’hi. “Quan em van oferir la possibilitat de llogar una casa a Artedó, no vaig dubtar”, explica Burge a Regió7. Així doncs, ell i la seva família es van mudar a aquest nucli del municipi d’Alàs i Cerc, on es van estar set anys, fins que van retornar al seu país d’origen. “Van ser probablement els anys més memorables de la meva vida. La meva família i jo vam ser càlidament acceptats a la vila”, recorda l'australià.
Però Burge continuava nostàlgic: “El meu cor estava als Pirineus, i trobava a faltar la vida i les amistats que havia fet durant els anys”. Així doncs, temps després va tornar sol a l’Alt Urgell, però va retornar a Austràlia, ja que volia estar a prop dels seus fills. 20 anys més tard, el 2016, va fer la “mudança definitiva” per quedar-se al poble del Pla de Sant Tirs, al municipi de la Ribera d’Urgellet.
Des del seu retorn, l’artista australià ha fet exposicions a Artedó, la Seu d’Urgell o Calanda, a l’Aragó, entre d’altres. L’última d’elles finalitza aquest 2 de setembre, sota el nom d'‘Amb una mica d’ajuda dels meus amics’ a la capital de l'Alt Urgell.
'Amb una mica d'ajuda dels meus amics'
L’exposició consta de dues parts. La primera s'ha fet a la Sala La Cuina, on hi ha hagut les obres d’amics i companys de Burge, entre els anys 1976 i 1984, quan l’artista va estar a l’Alt Urgell. L’australià afirma que aquesta part de l’exhibició ha volgut “celebrar l’explosió de creativitat que va sorgir durant el moment polític i de canvis socials d’aquells anys”. “Vaig sentir que estava atrapat en un moment de transició global”, ressalta Burge. L’altra part de l’exposició es troba a l’Espai Ermengol - Museu de la Ciutat, i és un recull de les darreres pintures de l’autor, com la pintura de cinc panells ‘El Cant del Cigne’.
L’autor es veu afortunat de poder “participar en la vida cultural de la Seu d’Urgell”. “Amb aquestes exhibicions espero haver retornat alguna cosa de valor a la comunitat que sempre m’ha donat tant”, conclou Burge.
