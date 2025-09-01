Reobert el bany a la piscina de la Seu d’Urgell, després que es tanqués per una femta
L’Ajuntament ha realitzat analítiques a l’aigua i assegura que compleix els paràmetres i no hi ha risc per a les persones
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Aquest matí, els veïns de la Seu d’Urgell s’han pogut tornar a banyar a la piscina municipal després que el passat divendres 29 d’agost es restringís el bany al vas més gran per la presència d’una femta.
Durant el cap de setmana s’ha realitzat el tractament de xoc per desinfectar l’aigua de la piscina, i també se li han realitzat unes analítiques per comprovar que tots els paràmetres estiguessin en ordre. L’Ajuntament ha assegurat que l’aigua del recinte compleix amb tots els paràmetres, per la qual cosa no suposa cap risc per a la salut dels visitants.
Així doncs, s’ha reobert el bany, i la piscina ja disposa de tots els serveis per aquesta última setmana en què estarà oberta, ja que diumenge serà l’últim dia d’aquest estiu.
Accident o repte viral?
Aquest fet no és el primer cop que passa aquest any a la Catalunya Central, i en alguns casos és degut a un repte viral a Internet. Durant l’estiu, es va tancar la piscina de Bellver de Cerdanya per una “actuació incívica d’una persona”, mentre que a Berga va ser a causa que a un infant se li va escapar de forma involuntària. De moment, però, es desconeixen les causes que han provocat aquest tancament a la Seu d'Urgell.
