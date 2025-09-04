Sospiten que el guàrdia civil detingut per l'assassinat del veí d'Oliana podria ser l'inductor del crim
Els investigadors sostenen que altres dos detinguts, el familiar de Márquez i l'amo d'un taller mecànic de Lleida, van ser cooperadors necessaris de l'assassinat
EFE
Els investigadors del cas de l'assassinat d'un veí d'Oliana l'any 2022 a Baronia de Rialb (la Noguera) sospiten que el comandant de la Guàrdia Civil detingut va podria ser l'inductor de l'homicidi de Joan Coromina, qui estava sent investigat per formar part d'una xarxa de contraban de tabac amb ramificacions a Portugal, mentre els altres dos detinguts -l'oncle polític de Márquez i el propietari d'un taller mecànic- serien cooperadors necessaris en el crim.
De les intervencions telefòniques i investigacions portades a terme pels Mossos d'Esquadra, es desprèn que el Guàrdia Civil detingut havia demanat diners a Joan Coromina a canvi de facilitar-li informació sobre la investigació per contraban de què era objecte, un fet que podria estar darrere del mòbil del crim, han afegit a EFE fonts properes al cas.
En la seva interlocutòria, el jutge justifica l'ingrés a la presó sense fiança dels detinguts, acusats d'un delicte d'homicidi, en el fet que existeix risc que fugin per la gravetat dels fets que se'ls imputen.
El jutge també argumenta que hi ha perill que els detinguts destrueixin proves, malgrat que ja s'han dut a terme les entrades i registres necessaris per a la investigació i la policia els ha intervingut nombrosos dispositius electrònics, entre ells telèfons mòbils.
En aquest sentit, raona el magistrat que els detinguts "eren coneixedors que eren investigats" i és "plausible que estiguessin preparats" per a les entrades i registres practicats i que disposin d'altres espais o llocs on es puguin trobar "evidències o fonts de prova".
La víctima, Joan Coromina Estany, que presumptament estava sent investigat per formar part d'una xarxa dedicada al contraban de tabac, va ser assassinat el 25 de gener del 2022 quan estava en una finca gairebé inaccessible dels boscos de la Baronia de Rialb i va rebre un tret al cor a més de 100 metres de distància.
