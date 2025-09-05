La Seu d’Urgell crea la 1a Trobada de Llengua i Cultura Catalana del Pirineu
L’esdeveniment, que serà del 10 al 12 d’octubre, comptarà amb debats, xerrades i diferents activitats culturals
Josep-Rhys Vidal Vinyes
La Seu d’Urgell ha fet avui la presentació de la 1a Trobada de Llengua i Cultura Catalana del Pirineu. L’esdeveniment va ser proposat per la CUP com una de les condicions per aprovar els pressupostos municipals.
La trobada tindrà lloc el 10, 11 i 12 d’octubre. Durant aquests tres dies s’organitzaran activitats teatrals, musicals, poètiques, de dansa, xerrades i taules rodones. L’acte institucional, que serà el dissabte 11, comptarà amb la presència i participació del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, així com de representants d'Òmnium Cultural, del govern d'Andorra i d'Acció Cultural del País Valencià. També participaran en altres actes com les taules rodones altres personalitats, com el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, o l'escriptor Albert Villaró.
El regidor de la CUP Miquel Albero ha defensat en la presentació la necessitat d’aquesta mena d’actes per la preservació del català, ja que permeten “socialitzar amb la població sobre l'estat de la llengua”. Alguns dels temes que es tractaran seran la relació de la llengua amb els joves, la immigració o els reptes de futur, entre d’altres.
El Pla Local per la Llengua
El juny passat, el grup municipal de la CUP va portar al ple una moció per estudiar la possibilitat de crear un Pla Local per la Llengua, amb l’objectiu de protegir i fomentar el català. Com va explicar Núria Valls, portaveu del partit, “la llengua catalana està en una situació crítica”, i per això s’ha de “garantir els drets lingüístics” dels habitants de la Seu d’Urgell. La moció va tirar endavant sense problemes amb el suport dels altres tres grups municipals.
Ara, la CUP ha celebrat que en els llibrets de promoció de la festa major s'animés a la gent a “compartir, gaudir de la festa i xalar en català”. Però des del partit continuen pensant que “cal anar més enllà”, i recorden que l’acord preveu més mesures com la creació d’una regidoria específica, campanyes o una assemblea amb participació ciutadana; sempre amb l’objectiu que la protecció i foment del català a la Seu d’Urgell.
