La Seu d'Urgell aposta per reformar el centre històric
L’Ajuntament s’ha reunit amb diferents entitats i associacions per recollir opinions sobre les actuacions necessàries
Josep-Rhys Vidal Vinyes
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, va confirmar que la darrera setmana l’Ajuntament va posar en marxa el Pla participatiu amb la ciutadania urgellenca de cara a presentar-se al Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029. Com ha explicat Barrera, l’Ajuntament s’ha reunit durant els últims dies amb diferents entitats, associacions i col·lectius urgellencs, sobretot del centre històric, per saber les preocupacions i opinions dels veïns sobre les actuacions que són necessàries i que s’haurien d’executar amb el Pla de barris; per tal de tenir-les en compte a l’hora de redactar el projecte que es presentarà a la Generalitat. Aquest projecte s’haurà de presentar d'aquí a poc temps quan s’obri la convocatòria, que ho fa el 15 de setembre, i està oberta durant un mes, fins al 15 d’octubre.
En aquest pla, el Govern destinarà uns 1.600 milions d’euros en programes de transformació física, transició ecològica o acció sociocomunitària, per tal de millorar les condicions de vida i reduir les desigualtats territorials i socials dels barris catalans, per així garantir l’accés equitatiu a serveis bàsics i habitatge digne, empoderar les comunitats amb participació activa i construir prosperitat compartida. Del total dels diners destinats en aquest pla, 1.000 milions d’euros seran invertits pel Govern, i els altres 600 per ajuntaments o altres fonts de finançament que puguin trobar els consultoris.
La Seu d’Urgell espera poder aconseguir el màxim d’import d’aquestes subvencions, que serien 12,5 milions d’euros. D’aquests, el 70% estaria cobert pel Pla de Barris, mentre que la resta sortiria de fons propis, altres departaments de la Generalitat de Catalunya, altres organismes públics o de Fons Europeus.
Així doncs, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, segueix amb pas ferm la ruta que va marcar al passat juny, quan ja va avançar la seva intenció de presentar-se a aquest pla. Això ha de permetre al municipi obtenir finançament per executar diverses actuacions que serveixin per transformar el centre històric de la ciutat. La majoria d’aquestes intervencions està previst que siguin al nucli antic i al primer eixample. Entre algunes de les actuacions que va mencionar l’alcalde i que podrien entrar en el marc d’aquests ajuts es troben la rehabilitació de Ca l’Armenter i del palauet dels antics jutjats, la creació d’un eix cívic central que unirà el carrer Sant Ot, l’avinguda Pau Claris i les places de les Monges i Catalunya i un nou passeig de connexió amb l’Horta del Valira.
