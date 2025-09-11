El Festimariu proposa cultura, música i llengua per la seva tercera edició
Aquest cap de setmana es proposen més d’una trentena d’activitats a Estamariu amb l’aigua com a eix central
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Estamariu es prepara per viure aquest cap de setmana la tercera edició del Festimariu. Per aquest any, la proposta compta amb més d’una trentena d’activitats de cultura, música, llengua i molt més, amb l’aigua com a eix central en record de Joan Planes Vila, fundador de la Fundació Planes Corts, traspassat el passat gener. És aquesta fundació la quina organitza la festa i, en honor del creador i impulsor, es projectarà un audiovisual als baixos de Cal Parramon en honor a la seva trajectòria. L’alcaldessa d’Estamariu, Pilar Melsió, va voler agrair en la presentació la feina de Planes pel poble: “va tenir la voluntat de convertir Estamariu en un punt de trobada per la cultura, les arts, la creativitat”.
Teresa Corts, presidenta de la fundació, va destacar la importància de la cultura com “un dels eixos claus per al desenvolupament i fixació de població en els territoris rurals”. Per això, el programa vol donar visibilitat a pintors, escultors, fotògrafs, actors, artesans, músics i escriptors, preferiblement del Pirineu.
Les propostes s’inicien aquest divendres amb l'obra de teatre 'Dones de Flors i Herbes' de la companyia La Fanga Escènica, que pretén donar valor a l'ofici de les trementinaires. Durant tot el cap de setmana s’acollirà una exposició de 27 artistes pirinencs del col·lectiu l’Aparador, i també una mostra d’artistes juvenils, així com un mercat d’artesania o una mostra gastronòmica.
Una de les apostes més fortes del Festimariu 2025 és la participació el dissabte del grup aranès Sarabat, que farà un concert i taller de danses occitanes. Això suposarà la primera vegada que s’inclouen propostes de la part més occidental del Pirineu. També dissabte, Lídia Pujol presentarà el seu disc 'Babel: dels fems i les flors', que celebra els 20 anys de trajectòria de l’artista. Altres activitats del dia seran un taller participatiu d’escultura en directe a càrrec d’un grafiter i un escultor de fusta, un taller de cançó improvisada o una demostració de l’ofici de forjador. Per donar també el seu espai a les lletres, hi haurà una activitat anomenada “La literatura com a joc”.
De cara a diumenge, se sumaran activitats de cinema i projeccions, així com més música i un tast guiat de formatges Fira Sant Ermengol. Per cloure aquesta edició, els Improvistos Krusty Show faran un espectacle de circ.
L'alcaldessa va voler destacar que, amb aquestes tres edicions, el festival ja s’ha convertit en un referent al territori.
