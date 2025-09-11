Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’ANC vol tornar a la Seu d’Urgell

Jordi Pesarrodona va exposar que s’ha de reactivar la zona i recuperar-hi la capacitat d’influència

Les samarretes que ANC ha posat a la venda a l'Escla de la Seu d'Urgell

Les samarretes que ANC ha posat a la venda a l'Escla de la Seu d'Urgell / ANC

Josep-Rhys Vidal Vinyes

La Seu d'Urgell

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) vol reactivar la seva delegació a la Seu d’Urgell. Així ho explicava en una reunió a l’hotel Nice Jordi Pesarrodona, coordinador d'Accions al Territori. Des de l’ANC consideren que és important que “s’escolti a les persones de cada municipi” per recuperar la influència que han perdut en algunes ciutats com la Seu.

Un dels projectes que fa anys que l’associació organitza és un autocar, que surt avui a les 10 des de l’estació de la ciutat, per desplaçar-se fins a la manifestació que es fa a Barcelona. També han posat a la venda samarretes de la diada a l’Esclat de la Seu d'Urgell.

Pesarrodona va explicar que l’Alt Pirineu sempre ha tingut “molta presència” en el moviment, i per això és fonamental que la seva població torni a estar activa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
  2. Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
  3. «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
  4. El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
  5. Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
  6. Un guardiolenc crea un espai de cotreball a Salelles inspirat en la filosofia de cooperació del seu besavi
  7. Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»
  8. Cop de la justícia contra el català a l'escola: deixa de ser la llengua habitual 'd'aprenentatge' per sentència

Rull, durant l'homenatge a Casanova: "La nació catalana continua sent masegada"

Rull, durant l'homenatge a Casanova: "La nació catalana continua sent masegada"

Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)

Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)

Assassinat d'un influencer ultra a la universitat: un aliat de Trump rep un tret mentre parlava de tirotejos a les escoles

Assassinat d'un influencer ultra a la universitat: un aliat de Trump rep un tret mentre parlava de tirotejos a les escoles

Junts dona suport al PP i Vox per impedir la reducció de la jornada laboral

Junts dona suport al PP i Vox per impedir la reducció de la jornada laboral

Musk diu que llançarà Grok 5 aquest any i que la seva versió actual és millor que GPT-5 d'OpenAI

Musk diu que llançarà Grok 5 aquest any i que la seva versió actual és millor que GPT-5 d'OpenAI

La 16a Marxa de Torxes de Manresa, en fotos

La 16a Marxa de Torxes de Manresa, en fotos

Per què un terç de l'alumnat dels 3 als 16 anys té necessitats educatives específiques a Catalunya?

Per què un terç de l'alumnat dels 3 als 16 anys té necessitats educatives específiques a Catalunya?

El Baxi Manresa s'enfrontarà a dos Tourmalets del calendari en quatre mesos i mig inicials de pujada contínua

El Baxi Manresa s'enfrontarà a dos Tourmalets del calendari en quatre mesos i mig inicials de pujada contínua
Tracking Pixel Contents