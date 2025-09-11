L’ANC vol tornar a la Seu d’Urgell
Jordi Pesarrodona va exposar que s’ha de reactivar la zona i recuperar-hi la capacitat d’influència
Josep-Rhys Vidal Vinyes
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) vol reactivar la seva delegació a la Seu d’Urgell. Així ho explicava en una reunió a l’hotel Nice Jordi Pesarrodona, coordinador d'Accions al Territori. Des de l’ANC consideren que és important que “s’escolti a les persones de cada municipi” per recuperar la influència que han perdut en algunes ciutats com la Seu.
Un dels projectes que fa anys que l’associació organitza és un autocar, que surt avui a les 10 des de l’estació de la ciutat, per desplaçar-se fins a la manifestació que es fa a Barcelona. També han posat a la venda samarretes de la diada a l’Esclat de la Seu d'Urgell.
Pesarrodona va explicar que l’Alt Pirineu sempre ha tingut “molta presència” en el moviment, i per això és fonamental que la seva població torni a estar activa.
