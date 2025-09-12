Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La guia de recursos educatius de la Seu suma 2 novetats per aquest curs 2025-2026

L’eina es posa a disposició de les famílies urgellenques perquè coneguin l’oferta educativa de la ciutat, i s’actualitzarà cada any

L'escola Pau Claris de la Seu d'Urgell, al centre de la ciutat

L'escola Pau Claris de la Seu d'Urgell, al centre de la ciutat / Miquel Spa

Josep-Rhys Vidal Vinyes

La Seu d'Urgell

Dilluns va ser el torn dels més petits, i avui han tornat a les classes de la Seu d’Urgell els alumnes de batxillerat i cicles formatius. Per aquest curs, per tal que totes les famílies coneguin l’oferta educativa que hi ha a la ciutat, l’Ajuntament ha actualitzat per primera ocasió la guia de recursos educatius, que es va estrenar fa un any. El curs passat, aquesta guia disposava de 66 serveis i aquest any, amb la donada de baixa d’un recurs i l’entrada de 3 més, la xifra s’ha elevat fins a 68 propostes. Aquestes, es distribueixen a la guia en 6 apartats: formació reglada, activitats culturals, artístiques i científiques, ensenyament d’idiomes, suport acadèmic, activitats esportives i educació en el lleure.

Christina Moreno, regidora d’Educació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, explica a Regió7 que la intenció és anar actualitzant la guia cada any perquè sigui “el més viva possible”. “Si volem que les famílies l’utilitzin i sigui realment funcional necessitem que estigui el més actualitzada possible”, exposa. Per això, destaca que des de l’Ajuntament es vol fer un “seguiment exhaustiu” per saber els serveis que estan en marxa i invitar-los a sortir a la guia, així com per localitzar i remoure aquells que deixen de funcionar. A més, també ha volgut fer saber que no només va dirigit a les famílies i als nens i nenes, sinó que compta amb “molts recursos per a totes les edats”.

La guia no està disponible físicament, però es pot trobar a la web i se n’ha fet difusió a través de xarxes socials i dels canals de les AMPA i AFA de la ciutat, per així, com explica Moreno, “oferir a la població tota l’oferta educativa del curs en un mateix document”.

