La Seu d’Urgell instal·la una caldera de biomassa a la zona esportiva
Aquesta obra ha de permetre posar en marxa una xarxa de distribució de calor amb una potència de 300 kW i la reducció de 100 tones anuals de CO₂
Josep-Rhys Vidal Vinyes
La Seu d’Urgell ha acabat avui les obres a la zona esportiva de la ciutat on s’hi ha instal·lat una caldera de biomassa. Aquesta obra posa en marxa una nova xarxa de distribució de calor a partir d’aquesta caldera, que serà l’encarregada de proveir l’aigua calenta i la calefacció als diferents recintes esportius, que són el Palau d'Esports, el Pavelló Poliesportiu, la Pista Polivalent i els vestidors del Camp de Futbol Municipal Emili Vicente.
El projecte, que s’ha dut a càrrec a través de la companyia local Peusa, compta amb una caldera que té una potència de 300 kW. Això substitueix als antics sistemes que s’utilitzaven basats en el gasoil i en el gas. Aquesta caldera funciona amb una estella forestal de proximitat, la qual cosa permet reduir l’impacte ambiental de CO₂ en quasi 100 tones anuals.
Joan Vilana, responsable d'enginyeria del departament d'instal·lacions de Peusa, ha explicat que s’ha pres la decisió de mantenir les antigues calderes que ja hi havia com a sistema de suport en cas de tenir algun incident amb l'estella o qualsevol altre problema que pugui sorgir o que es detecti a la xarxa de distribució de calor. Això sí, ha volgut deixar clar que, malgrat que es mantenen les calderes, s’han retirat els combustibles fòssils que alimentaven aquests equipaments. D’altra banda, també ha detallat que el sistema de regulació i control amb el qual compta la instal·lació permeten optimitzar-la, permeten així també reduir els costos de consum i de manteniment d'aquesta.
L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, ha dit que aquesta actuació segueix la línia de les polítiques que s'han anat fent en els darrers anys des del consistori de la ciutat: “Hem volgut impulsar les energies renovables, seguir apostant per menys combustibles fòssils”. Per això, ha destacat la importància d’aquesta instal·lació: “És un pas endavant sense cap mena de dubte”. En aquest sentit, ha volgut afegir que aquesta xarxa de calor és "una part de totes les iniciatives" que es continuaran duent a terme per avançar en termes de transició ecològica cap a "una ciutat més neta i més sostenible".
El cost total de la inversió ha sigut de 359.117,26 euros, dels quals 70.737,21 han estat finançats gràcies al fons europeus Next Generation.
