La Seu d’Urgell es presenta per organitzar la Fira del Món Geganter 2026

L’Ajuntament va realitzar un ple d’urgència per donar suport a la iniciativa de la Colla de Geganters i Grallers de la Seu d'Urgell

Farà 15 anys que la Seu va ser nomenada Ciutat Gegantera

Farà 15 anys que la Seu va ser nomenada Ciutat Gegantera / Miquel Spa / MIQUEL SPA

Josep-Rhys Vidal Vinyes

La Seu d'Urgell

La Seu d’Urgell vol organitzar el 2026 la Fira del Món Geganter. És una proposta feta per la Colla de Geganters i Grallers de la Seu d'Urgell. En cas de tirar endavant, la ciutat acolliria aquesta festa que, el 2024, va passar per un altre poble de la Catalunya Central, en aquest cas Balsareny.

Per tal d’adherir-se a la candidatura, l’Ajuntament de la Seu es va reunir d’urgència en un ple extraordinari per donar el seu suport, que, com va destacar l’alcalde Joan Barrera, era un “pas imprescindible”. “No hi ha garantia que ens escullin, és només poder optar”, va fer saber Barrera. En total es presenten dues candidatures, i per això la ciutat haurà de ser escollida per davant d’una altra candidatura.

Tots els grups hi van votar a favor, i es van posar al costat de defensar la cultura local. “Sempre a favor de la cultura i les tradicions de la nostra casa”, va defensar Marian Lamolla, d’ERC. També va dir unes paraules en el mateix to Jordi Fàbrega, líder de Junts per la Seu: “L’Ajuntament, amb els diferents colors polítics, sempre hem estat al seu costat. “Tant de bo aquesta candidatura sigui acceptada”, va concloure.

