Agricultura biodinàmica en vinyes d'Estamariu
El tractament, fet a partir de pols de quars i aigua de pluja, ofereix una millor maduració del raïm
Josep-Rhys Vidal Vinyes
La Fundació Planes Corts va plantar gairebé dues hectàrees de vinya el 2023 al municipi d’Estamariu. Ara, aquestes plantacions s’han sotmès a un tractament d'agricultura biodinàmica, que tracta de barrejar pols de quars amb aigua de pluja.
Aquest tractament, que es va iniciar a la primavera, col·labora en una millor maduració del raïm, ja que aporta llum i calor a les plantes. En el procés també s’hi afegeix valeriana, per tal que, com explica l’agricultor biodinàmic Joan Pagès, tingui més protecció davant la meteorologia de les zones de muntanya on s’ubiquen els terrenys.
Fer aquestes intervencions abans de la verema, que està prevista per a finals d’octubre, permetrà assolir amb més solvència l’objectiu final d’aquestes vinyes: elaborar un vi propi de la zona. Més endavant, la fundació té previst construir un celler (que inclouria una botiga i un espai de tast) i plantar dues hectàrees més de vinya. Mentre no es tingui el celler, aquesta primera collita es farà en un celler de la DO Pla de Bages. En aquesta primera producció s’espera produir unes mil ampolles de vi d’alta qualitat. “Cada vegada que vens aquí i veus aquestes vinyes, com evolucionen i la qualitat del que estàs produint t'omple d'orgull”, ha ressaltat David Planes, vicepresident de la Fundació Planes Corts.
L’activitat també ha de servir per consolidar aquest cultiu propi de la zona. En l’actualitat, el canvi climàtic està provocant diferents entrebancs en les vinyes ubicades als llocs tradicionals, el què afavoreix que part de l’activitat es traslladi a altres finques ubicades a més alçada que puguin oferir millors garanties, com és el cas d’Estamariu, situat a una mica menys de 1.100 metres d’altura.
El projecte forma part del pla de dinamització econòmica de la vall del Port Negre que du a terme la Fundació Plane Corts, l’objectiu final del qual és fixar la població al territori.
Planes, també ha explicat que l’entitat té com a objectiu oferir un model que es pugui replicar en altres àrees rurals: "Val la pena reivindicar que potser serem pioners en el territori, però no hem de perdre de vista que hem de ser un exemple a seguir".
