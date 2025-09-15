L’art, la música, el teatre i la llengua envaeixen Estamariu per un cap de setmana
La tercera edició del Festimariu ha comptat amb centenars de participants i més d’una trentena d’activitats
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Aquest cap de setmana es va viure la tercera edició del Festimariu. La cita va portar fins a Estamariu artistes, músics, filòlegs i visitants per veure les més de trenta activitats que es van programar pel cap de setmana.
Divendres es va iniciar l’edició 2025 amb l'obra de teatre 'Dones de Flors i Herbes' de la companyia La Fanga Escènica, per donar valor a l’ofici de les trementinaires. Dissabte es va estrenar per primera vegada una proposta de la part més occidental aranès, que va ser el grup aranès Sarabat, que va dur a terme un concert de danses occitanes. Durant el dia, Lídia Pujol va presentar el seu disc del 20è aniversari, es va fer un taller d’escultura amb un grafiter i un fuster, també un joc de cançó improvisada amb Pep Lizandra i Allona Riera i una activitat literària amb filòlegs. De cara a diumenge, es va continuar amb les activitats musicals i teatrals, i es va cloure el Festimariu 2025 amb un espectacle de circ a càrrec dels Improvistos Krusty Show. Durant tot el cap de setmana hi va haver activitats fixes, com una exposició artística del col·lectiu l'Aparador, una altra de joves artistes (distribuïda pels diferents carrers d’Estamariu) o un mercat d’artesania.
L’edició va ser molt especial, ja que va rendir homenatge a Joan Planes Vila, fundador de la Fundació Planes Corts, que és la quina organitza la festa. Per això, en honor del creador i impulsor, traspassat el passat gener, es va poder observar la projecció d’un audiovisual als baixos de Cal Parramon en honor a la seva trajectòria.
