Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Campanya a l’Alt Urgell per la prevenció de violències masclistes

Es posarà una bústia a 8 municipis per denunciar aquesta mena de situacions

Una bústia de &quot;Digues la teva&quot; al Pla de Sant Tirs (Ribera d'Urgellet)

Una bústia de "Digues la teva" al Pla de Sant Tirs (Ribera d'Urgellet) / Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Josep-Rhys Vidal Vinyes

La Seu d'Urgell

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell, ha iniciat des de la seva Àrea d’Igualtat la campanya “Digues la teva”, per la prevenció i detecció de violències masclistes i LGTBIQ-fòbiques a la comarca. Es tracta d’unes bústies on qualsevol persona podrà deixar un escrit en el qual denunciï una situació de qualsevol experiència masclista, pròpia o que hagi pogut veure. A més, hi haurà un codi QR a través del qual es podrà fer l’escrit de manera digital o contactar amb els serveis d’acompanyament.

Les bústies es trobaran en 8 municipis de la comarca: Alàs i Cerc, Coll de Nargó, la Seu d’Urgell, Montferrer i Castellbò, Oliana, Organyà, Peramola i Ribera d’Urgellet.

Des del Consell Comarcal esperen que aquesta campanya serveixi per “oferir un espai” on poder adreçar-se en cas d’haver viscut o vist situacions de violència masclista. Això ha de permetre “sensibilitzar i visibilitzar” sobre aquests comportaments, que exposen que són “encara molt presents en la nostra societat”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents