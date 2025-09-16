Campanya a l’Alt Urgell per la prevenció de violències masclistes
Es posarà una bústia a 8 municipis per denunciar aquesta mena de situacions
Josep-Rhys Vidal Vinyes
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell, ha iniciat des de la seva Àrea d’Igualtat la campanya “Digues la teva”, per la prevenció i detecció de violències masclistes i LGTBIQ-fòbiques a la comarca. Es tracta d’unes bústies on qualsevol persona podrà deixar un escrit en el qual denunciï una situació de qualsevol experiència masclista, pròpia o que hagi pogut veure. A més, hi haurà un codi QR a través del qual es podrà fer l’escrit de manera digital o contactar amb els serveis d’acompanyament.
Les bústies es trobaran en 8 municipis de la comarca: Alàs i Cerc, Coll de Nargó, la Seu d’Urgell, Montferrer i Castellbò, Oliana, Organyà, Peramola i Ribera d’Urgellet.
Des del Consell Comarcal esperen que aquesta campanya serveixi per “oferir un espai” on poder adreçar-se en cas d’haver viscut o vist situacions de violència masclista. Això ha de permetre “sensibilitzar i visibilitzar” sobre aquests comportaments, que exposen que són “encara molt presents en la nostra societat”.
