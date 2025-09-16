Les noves tecnologies en els negocis, a debat a l’Alt Urgell
Estamariu i la Seu acullen aquest dijous i divendres la 3a Trobada Empresarial d'Innovació Digital de l'Alt Pirineu i Aran
Josep-Rhys Vidal Vinyes
El món de la tecnologia empresarial arriba a l’Alt Urgell. Aquest divendres 19 de setembre, la 3a Trobada Empresarial d'Innovació Digital de l'Alt Pirineu i Aran, sota el nom de "Pirineu Tech Talk", portarà a la Seu d’Urgell a experts en intel·ligència artificial (IA), sostenibilitat, lideratge i noves tecnologies, que durant la jornada faran diferents ponències i debats sobre les innovacions tecnològiques en l’àmbit empresarial.
Abans d’arribar a la Seu, però, aquest any s’ha organitzat una sessió prèvia el dia abans (dijous 18 de setembre) a Estamariu, més concretament a l’Espai Joan Planes. Allà, es durà a terme una taula rodona on es debatrà sobre la innovació i el futur del periodisme digital, i s’aprofundirà en temes com la manera connectar millor amb les audiències o de garantir la sostenibilitat dels mitjans i projectes empresarials. Entre d’altres, participaran en la jornada, que té de nom “Converses sota Cadí”, Lluís Lázaro, expert en IA per a mitjans; David Martínez, CEO d'Openhost; Cristina Fuertes, copywriter i Marc Cruells, expert en Google Discover.
Un cop finalitzada aquesta sessió, l’endemà, la Seu comptarà amb la presència de més d’una desena de ponents que oferiran la seva visió sobre diferents aspectes de la intel·ligència artificial, la innovació i estratègies empresarials. L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, inaugurarà la jornada que s’iniciarà amb una ponència de l'experiència de BonÀrea en l'aplicació de la IA en processos industrials i empresarials.
Durant la jornada, hi haurà altres activitats, com una entrevista a l’emprenedor Markus Urban, fundador de Timefactories i creador de l'assistent virtual amb IA CATI, que ajuda a la gent gran; la presentació de projectes pilots digitals, on tindran presència dels ajuntaments de la Vall de Boí i la Conca Dellà; o la intervenció de la secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, Maria Galindo. També hi participaran Roser Roca, CEO d'Airbus Geotech o Ferran Martínez, exjugador de bàsquet professional, ara emprenedor i inversor, expert en finances i tecnologies com Blockchain, Web 3, Fintech, SportTech i Computació Quàntica.
Per acabar el certamen, es farà l’entrega de premis de la 2a Edició dels Premis d’Empresa i Innovació, i Jordi Bernat, CEO de Up2You i LoCowork i impulsor de Link Up clourà la jornada. Dos dies en què els empresaris hauran de tenir les orelles ben obertes per agafar idees dels 17 experts que compartiran les seves experiències amb els presents.
- Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
- La marca de cotxes xinesa BYD aterra al Bages
- Un desnonament que ens interpel·la a tots
- L’avançat creixement de bolets d'aquest any pronostica una bona temporada
- Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»
- Rescaten dues persones d’un ensorrament en un habitatge a Sallent
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central aquest dimarts