Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

S’inicien les obres d'accés des de la C-14 al futur polígon de Vilansats, a Organyà

El projecte inclou un carril central de gir i carrils d'acceleració i desacceleració

Una màquina treballant en les obres d'accés al futur polígon de Vilansats

Una màquina treballant en les obres d'accés al futur polígon de Vilansats / Ajuntament d'Organyà

Josep-Rhys Vidal Vinyes

Organyà

Aquest dimarts s’han posat en marxa les obres per connectar la carretera C-14 amb el futur polígon industrial de Vilansats, a Organyà. Aquestes obres, com va destacar l’alcalde, Celestí Vilà, fa uns mesos quan s’estava en el procés de licitació, suposen “una manera de veure la llum” i de per fi tirar endavant un projecte el conveni del qual es va signar 5 anys enrere.

Les actuacions, impulsades pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i amb un pressupost de 785.000 euros, inclouen un carril central de gir, carrils d’acceleració i desacceleració i illetes separadores per assegurar una circulació segura i fluida. A més, s'aprofita per fer millores en el drenatge i la senyalització, així com tasques d’enllumenat i urbanització. Això ha de suposar l’ampliació de l’amplitud de la C-14 en 325 metres.

Des de l’Ajuntament, l’alcalde creu que el polígon de Vilansats “pot marcar un abans i un després” en l’economia d’Organyà, i les obres de connexió amb la C-14 són un punt clau pel bon funcionament del projecte.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents