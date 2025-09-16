La Seu d’Urgell, seu de la 17a edició de la Fira del Món Geganter
La capital de l’Alt Urgell celebrarà amb la cita els 15 anys de ciutat gegantera
Josep-Rhys Vidal Vinyes
La proposta de la Colla de Geganters i Grallers de la Seu d'Urgell per acollir la 17a edició de la Fira del Món Geganter finalment ha esdevingut una realitat. La cita, que segurament serà durant la primavera del 2026, tindrà dos al·licients més que la faran encara més especial: coincidirà amb el 15è aniversari des que es va proclamar a la Seu d’Urgell com a ciutat gegantera (2011), i que fa 35 anys la capital de comarca va ser la seu de la 1a trobada gegantera (1991).
Tal com es veu en la publicació on s’anuncia la novetat, des de la Colla de Geganters i Grallers de la ciutat afronten “amb molta il·lusió” aquest repte que “omplirà la nostra ciutat de gegants”. Malgrat que no hi ha data oficial, tot indica que serà similar a la de l’última edició, que va tenir lloc la primavera del 2024 a Balsareny, més concretament va ser a mitjan juny.
Això sí, no és la primera vegada que la Fira del Món Geganter trepitja l’Alt Pirineu, ja que l’any 2015 Puigcerdà va acollir la cita.
