Josep Zulueta rebrà la medalla de la ciutat de la Seu d’Urgell
Aquest any fa 100 anys de la mort del polític i economista que va canviar l’economia de la comarca
Josep-Rhys Vidal Vinyes
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar per unanimitat en el ple municipal l’entrega de la medalla de la ciutat a títol pòstum al polític i economista Josep Zulueta Gomis.
Zulueta (Barcelona, 1858) és recordat a l’Alt Urgell, ja que va fundar l’any 1915 la Cooperativa Lletera del Cadí, que, com va descriure l’alcalde, Joan Barrera, en el ple, “va esdevenir una de les empreses de més solvència, projecció i tradició del Pirineu català”. També va afegir que va “transformar radicalment el Pirineu des d’un punt de vista econòmic, social i paisatgístic”. “Va deixar al territori una empremta inoblidable. És el gran protagonista de la nostra ciutat el segle XX i la seva influència ha transcendit generacions fins a l’actualitat”, concloïa el batlle.
El lliurament serà el pròxim mes d’octubre als familiars del polític i empresari, i formarà part de l’any Zulueta, en commemoració del centenari de la seva mort. Amb això, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell vol donar el reconeixement que es mereix a Josep Zulueta Gomis.
